Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei nella bufera: "Calcolatrice spietata, ha manipolato molti in Honduras"

Isola dei Famosi 2018: i naufraghi stanno tornando in Italia. Bianca Atzei molte critiche, le prime sono quelle di Filippi Nardi. Qual'è il vero volto della naufraga?

14 aprile 2018 Anna Montesano

Bianca Atzei

I naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 hanno ormai concluso la loro avventura in Honduras. La puntata del daytime in onda ieri ha mostrato al pubblico la loro ultima notte in Honduras e i saluti finali dei naufraghi, pronti a tornare a casa. Si commuove Amaurys Perez guardando la maglia con l'immagine della moglie e dei suoi figli: "Sapendo che sta per finire tutto mi sento proprio di una felicità pazzesca. Sapere che presto abbraccerò mia moglie..."; è felice Jonathan, che dichiara: "Ringrazio questo mare che mi ha dato la possibilità di sopravvivere e sfamare i miei compagni. Mi ha fatto sentire un guerriero. Mesi a pensare a come avrei fatto a sopravvivere qui in Honduras, ora è finita". Lo stesso Nino è contento di poter tornare: "Io sono soddisfatto di quello che è successo, ho fatto una bella esperienza ma ora sono contento di tornare a casa".

ISOLA DEI FAMOSI 2018:"BIANCA ATZEI HA MANIPOLATO MOLTE PERSONE"

Anche Bianca Atzei è felice di tornare, ma quello che la aspetta in Italia sono anche molte persone e soprattutto ex compagni dell'Isola dei Famosi, pronti ad accusarla. Uno tra questi è Filippo Nardi che, nell'intervista rilasciata nell'ultimo numero di Nuovo, attacca duramente la Atzei. "È una spietata calcolatrice: appare vulnerabile, fa la vittima. Forse ha manipolato molte persone lì". Filippo ne ha però anche per altri naufraghi: "Bianca è calcolatrice ma non posso negare che Amaurys Perez sia aggressivo... E quando si arrabbia, anche Franco Terlizzi esagera". Per l'ex naufrago, la gestione della produzione non è stata ottimale in questo senso: "Ci sono troppi buchi neri tra quello che si vede in tv e quello che viene in realtà registrato dalle telecamere 24 ore su 24. - e conclude - A questo sia aggiunge il montaggio fatto dagli autori, che può enfatizzare alcune cose e sminuirne altre".

© Riproduzione Riservata.