LUPIN III: LE TATTICHE DEGLI ANGELI/ Su Italia 1 il film d'animazione di Shigeyuki Miya (oggi, 14 aprile 2018)

Lupin III: Le tattiche degli angeli, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 aprile 2018. Nel cast: Roberto Del Giudice e Sandro Pellegrini, alla regia Shigeyuki Miya.

14 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA SHIGEYUKI MIYA

Il film d'animazione Lupin III: Le tattiche degli angeli va in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 aprile 2018, alle ore 22.55. Una pellicola d'animazione del 2005 che è stata diretta da Shigeyuki Miya (Lupin III - Green vs. red). Questo film fa parte dei lungometraggi animati prodotti direttamente per la televisione e trasmessi come episodi speciali della serie di cartoni animati. In Italia questi episodi speciali non sempre sono stati trasmessi rispettando il corretto ordine cronologico e Lupin III - Le tattiche degli angeli è andato in onda per la prima volta nel 2007 ed è stato distribuito in home video a partire dal 2008. Lupin III - Le tattiche degli angeli andrà in onda su Italia 1 questa serata in seconda serata. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III: LE TATTICHE DEGLI ANGELI, LA TRAMA DEL FILM

Lupin ha deciso di rubare un preziosissimo frammento di un'astronave aliena. I resti di quest'ultima sono custoditi nella segretissima Area 51, negli Stati Uniti. Lupin riesce facilmente ad accedere alla struttura travestendosi da scienziato e a trafugare l'oggetto. Una volta fuori però, Lupin deve fare i conti con Zenigata, più che mai deciso a catturare il ladro, qui affiancato dalla collega Emily O'Brien, e con le Bloody Angels, un gruppo di terroriste pronte a tutto pur di mettere le mani sul metallo alieno. Sophie la velenosa, una delle Angels, si innamora però perdutamente di Lupin e decide di aiutare il suo avversario confidandogli la vera identità del loro capo. Proprio menter la ragazza sta per fare il nome però interviene Emily, che la uccide. Lupin riesce rapidamente a capire il gioco della sua avversaria, è Emily stessa il capo delle motocicliste assassine, che ha sfruttato Zenigata per potersi avvicinare il più possibile al ladro ed impadronirsi del frammento di UFO. A quel punto Lupin e Zenigata, gli avversari di sempre, decidono di mettere per una volta da parte la loro rivalità e si alleano per sconfiggere le Bloody Angels di Emily. Solo con i loro sforzi congiunti e con l'aiuto di Goemon, Kujiko e Jigen sarà infatti possibile sconfiggere la banda di terroriste.

© Riproduzione Riservata.