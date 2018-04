La Corrida di Carlo Conti, vincitore: Liberatore Russolillo/ Si aggiudica la prima puntata!

Il vincitore della prima puntata de La Corrida è il signor Liberatore. Tutti i concorrenti presentati da Carlo Conti e le loro esibizioni. Ludovica Caramis valletta.

Carlo Conti

La prima puntata de La Corrida travolge il pubblico con un'ondata di spensieratezza e allegria. Carlo Conti alla conduzione è una sicurezza assoluta per gli ascolti di casa Rai, senza dimenticare la bella presenza di Ludovica Caramis. Un'accoppiata vincente che introduce una banda di concorrenti scatenati, pronti a mettere in mostra i loro talenti e le loro passioni. Infatti non proprio tutti i protagonisti dimostrano vere e proprie capacità, se non quelle di irritare il pubblico con esibizioni stonate e fuori luogo. Tutto resta sempre nei limiti della goliardia, non potrebbe essere altrimenti. Carlo Conti sceglie subito dal pubblico una seconda valletta da affiancare alla Caramis e pesca una simpatica signora: "Lei è vestita uguale a Ludovica, quindi va benissimo". Si parte con le esibizioni, con Giusy che allunga il brodo con il racconto della vita. Conti vorrebbe tagliarla, ma la donna è un fiume in piena e si racconta: "Vivo vicino a Cagliari. Vado a caccia di funghi e mi piace il mare. Mi assiste la madonna, mi ha salvato tre volte. Mi hanno preso dal mare con la catena umana".

Concorrenti, esibizioni e vincitore

Da Giusy a Bruno Vincenzo Pinto. I concorrenti de La Corrida sono tutti speciali. Mentre la signora si trovava molto a suo agio con un microfono tra le mani, Bruno Vincenzo Pinto fatica a farsi a capire. Il pensionato non riesce a dialogare con Carlo Conti, che finisce sotto attacco di ridarella. A un certo punto, quasi a giustificarsi, il conduttore dà la colpa allo studio: "Io non capisco ma c'è il rimbombo". Pinto punzecchia infastidito il pubblico, poi torna in sè e svela le sue tecniche seduttrici: "Sapevi che ero un play boy eh Carlo? Chi te lo ha detto?". Il siparietto prosegue in un linguaggio incomprensibile, Conti si appella ai sottotitoli del televideo, poi lascia esibire il concorrente, che non trova il benestare del pubblico. Si procede con la simpatica imitazione di Vincenzo, che omaggia Checco Zalone con il brano 'Angela'. Subito dopo si esibisce l'avellinese Liberatore Russolillo, il concorrente vincitore della puntata. Il 93enne contadino entra nel cuore del pubblico con una tarantella tipica del Sud Italia.

I complimenti per Liberatore e info replica

La serata si chiude con la performance di Angelone Il Postino, poi la procalmazione del vincitore da parte di Carlo Conti. Dunque standing ovation per Liberatore, che si prende la scena ringraziando tutto il pubblico. Anche sulla pagina facebook ufficiale del programma arrivano i complimenti dello staff al vincitore della serata: "Complimenti al signor Liberatore che si aggiudica la prima puntata. #LaCorrida vi dà appuntamento a venerdì prossimo su #Rai1". La puntata in onda ieri sera su Rai Uno ha regalato grandi sorrisi al pubblico e considerando i momenti comici vissuti dai concorrenti, è già partita la caccia ai video più divertenti della serata. Nel caso in cui vi foste persi l'appuntamento con La Corrida di Carlo Conti, vi suggeriamo di rivederla in replica streaming grazie al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è disponibile anche l'applicazione per smartphone e tablet. Sul portale potrete rivivere i momenti più emozionanti della serata con tutte le esibizioni dei concorrenti.

