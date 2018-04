LITE HEATHER PARISI E ALESSANDRA CELENTANO/ "Sei ridicola" e lo scontro continua: Bryan sbotta (Amici 2018)

Heather Parisi e Alessandra Celentano, nuova lite al serale di Amici 17. "Hai i paraocchi, pensi solo alla danza classica", la maestra sbotta "Sei ridicola quando fai così"

14 aprile 2018 - agg. 14 aprile 2018, 23.50 Elisa Porcelluzzi

Heather Parisi

Lo scontro non si arresta tra Heather Parisi e Alessandra Celentano. E così, quando al centro dello studio arriva Sephora per la sua esibizione, la Parisi non è subito dolce ma arriva a dichiarare che "Forse per la coreografia di Peparini, ma sei stata molto brava". Il sottolineare la questione della coreografia, non piace alla Celentano: "Sei fuori luogo, Sephora è una ragazza talentuosa, brava e molto umile e io non sono una frustrata" risponde. A sorpresa è però Bryan a voler prendere parola, sorprendendo anche Maria De Filippi. Il Ballerino della squadra Bianca, diretto alla Parisi, sbotta: "C'era un ragazzo in Colombia, nato in un quartiere non bello, hanno sparato, vendono la droga. Quel ragazzo si è salvato perchè la mamma lo ha portato a fare danza classica. Quando lei parla male della danza classica, ferisce me e ferisce la danza classica", conclude. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LO SCONTRO CONTINUA

Non poteva mancare un nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Heather Parisi nel corso della nuova puntata di Amici 17. Il pubblico credeva che le due avrebbero potuto essere spesso e volentieri sulla stessa linea d'onda in quanto a giudizi, ma le cose si sono rivelate di ben altro avviso. La Celentano e la Parisi sono spesso e volentieri di opinioni diverse sui ballerini del serale e capita anche questa sera che le due arrivino a scontrarsi. L'occasione nasce dopo l'esibizione di Luca, ballerino della squadra Bianca, che balla sulle note di "Pronto a correre" di Marco Mengoni. Un'esibizione che piace davvero tanto ad Heather Parisi, che dà ragione alla Celentano nel dire che che sì, Luca non avrà mai la tecnica ma che è comunque un ballerino e anche straordinario. "Vuoi dire che non è un ballerino e che i ballerini sono solo quelli con la punta che ballano la danza classica?" chiede, facendo il verso, Heather. Di fronte trova una molto infastidita Alessandra Celentano che le fa notare: "Sei quasi ridicola quando fai la bambina così"(Aggiornamento di Anna Montesano)

LE CRITICHE A BIONDO E NON SOLO

Heather Parisi è entrata ufficialmente a far parte del gruppo di Amici 17 nel ruolo di giudice esterno. Nella prima diretta del serale di Amici 17 Heather Parisi si è dimostrata gentile nei confronti dei giovani ragazzi in gara. In particolare, la ballerina e cantante ha tessuto le lodi di Biondo, cantante che sembra essere uno dei grandi protagonisti di questa edizione. La Parisi ha affermato che il giovane romano ha attirato anche i piccoli e che la figlia di 7 anni impazzisce per lui. Ma, nel corso della puntata, Heather Parisi si anche è scagliata contro Alessandra Celentano quando ha criticato la ballerina Lauren, forse un po’ sovrappeso. “Sei sempre polemica, non sei credibile! Lauren è bona!”, ha detto la showgirl. Poco dopo c’è stato un’altra discussione tra la Parisi e la professoressa di ballo. La showgirl ha affermato che la Celentano è troppo polemica, pretende la perfezione e presta troppa attenzione a tecnicismi inutili. Pungenti le risposte della Celentano che fa sfoggio del suo carattere duro e cinico.

Heather Parisi critica i professori e la giuria

Come si comporterà Heather Parisi nella prossima puntata di Amici, in onda questa sera su Canale 5? Dopo lo scontro in diretta, Heather Parisi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video in cui critica i professori di Amici: “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando tocchi anche l’argomento fisico: è orribile! Non si deve... Mai nessun professore o maestro mi ha trattato come io ho visto fare sabato scorso. Non esiste avere quel comportamento nei confronti dei ragazzi. A me così non piace”. La showgirl ha avuto anche da ridere sui giudizi dei suoi colleghi Simona Ventura e Marco Bocci. Nei giorni scorsi sul profilo Instagram della Parisi è apparso un video in cui al figlia Elizabeth smentisce di essere una fan di Biondo: “Mamma, ma perché hai detto a Biondo che mi piaceva, quando invece non mi piaceva? Lui non sa cantare. Veramente, non sa cantare! Non sto scherzando”.

© Riproduzione Riservata.