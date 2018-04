MACHETE/ Su Rai Movie il film con Danny Trejo e Michelle Rodriguez (oggi, 14 aprile 2018)

Machete, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 14 aprile 2018. Nel cast: Robert De Niro, Michelle Rodriguez e Steven Seagal, alla regia Robert Rodriguez. Il dettaglio.

14 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE STEVEN SEAGAL

Il film Machete va in onda su Rai Movie oggi, sabato 14 aprile 2018, alle ore 23.35. La pellicola si è avvalsa della straordinaria collaborazione di Robert Rodriguez, uno dei registi americani più apprezzati al mondo che ha collaborato con grandi nomi della cinematografia internazionale come Quentin Tarantino. Quest'ultimo tra l'altro, oltre ad essere uno dei produttori del film, è stato anche uno dei creatori del soggetto assieme a Rodriguez. I personaggi principali di Machete sono stati interpretati da Danny Trejo, Jessica Alba, Jeff Fahey, Robert De Niro, Michelle Rodriguez e Steven Seagal. Michelle Rodriguez, che in Machete interpreta il personaggio di Luz, è tornata a collaborare con Robert Rodriguez nel 2018 con il film Alita - Angelo della battaglia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MACHETE, LA TRAMA DEL FILM

Machete Cortez è un agente al servizio di una nota agenzia governativa, impegnato in una complessa operazione di salvataggio. Una donna è stata rapita in Messico e Machete tenta in tutti i modi di trarla in salvo. La missione viene però compromessa da dal suo superiore in comando. L'uomo è in combutta con un noto narcotrafficante messicano Torrez. Quest'ultimo elimina la famiglia di Machete e ferisce gravemente l'agente, che però riesce a sopravvivere. Trascorrono oltre tre anni dal quel terribile avvenimento e la vita di Machete è completamente cambiata. L'uomo, ormai solo e senza la propria famiglia, ha detto addio alla sua carriera di agente federale e vive di espedienti, accettando lavori di omicidio su ordinazione per sopravvivere. Dopo aver accettato l'incarico di uccidere un senatore, inizierà a pianificare una tremenda vendetta contro Torrez, l'uomo che ha ucciso la sua famiglia.

