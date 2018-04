MARIA BOUZAS E RAMON IBARRA / Donna Francisca e Raimundo Ulloa de Il Segreto ospiti a Verissimo

Maria Bouzas e Ramon Ibarra saranno ospiti della puntata di oggi di Verissimo: curiosità sugli interpreti di Donna Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa de Il Segreto.

14 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Francisca e Raimundo - Il Segreto

Gli italiani hanno imparato ad amarli e ad apprezzarli grazie al loro ruolo nella telenovela Il Segreto: si tratta di Maria Bouzas e Ramon Ibarra, che questo pomeriggio saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. I due attori spagnoli interpretano rispettivamente Donna Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa, la coppia storica della telenovela spagnola: non solo entrambi sono presenti nelle trame fin dalla prima puntata ma è dal loro amore che tutto è nato e continua ad essere grande protagonista. L'occasione sarà perfetta per raccontare qualche dettaglio sulle trame future de Il Segreto che coinvolgono Raimundo e Francisca: dopo anni trascorsi a rincorrersi e a litigare, la coppia ha infatti deciso di convivere alla villa, cercando di creare un rapporto solido e sincero. Ma davvero sarà possibile quando di mezzo c'à Donna Francisca? Per ora sembra proprio di sì, tanto che nelle prossime settimane i due genitori di Tristan prenderanno una decisione davvero clamorosa sul loro futuro insieme...

MARIA BOUZAS E RAMON IBARRA: I RETROSCENA DE IL SEGRETO

Donna Francisca è il personaggio più crudele ed enigmatico della telenovela Il Segreto ma la sua interprete Maria Bouzas ha un carattere assolutamente contrario al suo. Sorridente ed ironica, l'attrice è amatissima in Italia e ancor più in Spagna dove può vantare su milioni di fan. Sposata e madre di due figli, qualche tempo fa ha ammesso di vivere con un po' di rammarico i continui spostamenti dalla Galizia a Madrid, città nella quale hanno luogo le riprese della telenovela. Per questo ha chiesto e ottenuto che le giornate di lavoro le venissero ridotte, anche se tale provvedimento potrebbe non essere sufficiente per placare la stanchezza accumulata nei tanti anni trascorsi da pendolare. Per questo si fa sempre più insistente la voce secondo la quale potrebbe lasciare il programma... Nelle trame de Il Segreto, Raimundo e Francisca vivono una storia d'amore tormentata, ma nella collaborazione artistica Maria Bouzas e Ramon Ibarra sono molto rispettosi l'uno all'altro. Il loro rapporto è ottimo, come avremo modo di vedere nella puntata di questo pomeriggio, dove non mancheranno battutine e divertenti siparietti. Nella vita privata anche Ramon è felicemente sposato: padre di due figli, è molto attento alla sua privacy, tanto da non avere creato nessun profilo ufficiale sui social network.

