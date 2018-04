MILOS FORMAN È MORTO / Il regista ceco vinse il premio Oscar con Amadeus e Qualcuno volò sul nido del cuculo

Milos Forman è morto: il regista di origine ceca ha vinto due premi Oscar grazie ai suoi indimenticabili film Amadeus e Qualcuno volò sul nido del cuculo.

14 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Milos Forman

Il regista di origine ceca Milos Forman è morto a 86 anni dopo una breve malattia. A darne notizia sono stati i media cechi e più precisamente l'Agenzia CTK, che ha citato le parole della moglie Martina: "È morto silenziosamente, circondato dalla sua famiglia e dai suoi più stretti". Il regista balzò alle cronache soprattutto nella seconda metà degli anni 70. Grazie alla pellicola "Qualcuno volò sul nido del cuculo" del 1976 si aggiudicò, infatti, il Premio Oscar come Miglior regista, riconoscimento riconfermato anche nel 1985 grazie al suo indimenticabile film "Amadeus". Per gli stessi progetti si aggiudicò anche due Golden Globe. A questi ultimi se ne aggiunse un terzo nel 1996, per "Larry Flynt - Oltre lo scandalo". Sebbene Milos Forman si sia definitivamente trasferito negli Stati Uniti, diventando cittadino americano nel 1975, la sua nascita avvenne a Cáslav, una piccola citta ad est di Praga, il 18 febbraio 1932 in quella che allora era la Cecoslovacchia.

MILOS FORMAN È MORTO: DALLE ORIGINI AI GRANDI SUCCESSI

Jan Tomas Forman, noto con lo pseudonimo di Milos Forman, era nato in Cecoslovacchia da una famiglia ebrea, costretta a subire l'occupazione nazista. I suoi genitori, infatti, furono deportati e uccisi dai nazisti nel campo di concentramento di Auschwitz mentre lui riusci a salvarsi miracolosamente dallo stesso destino. Dimostrò ancora giovanissimo il suo interesse per il mondo del cinema, studiando regia alla Scuola del Cinema di Praga, creando alcuni film che fecero scandalo in patria. Durante l'occupazione russa del 1968, decise di fuggire dal suo paese natale, rifugiandosi prima in Francia e successivamente negli Stati Uniti dove si stabilì definitivamente. Qui creò alcune pellicole diventate un cult per la lotta contro ogni sistema di potere, rappresentato in primis dal mondo capitalista. Tra di esse "Qualcuno volò sul nido del cuculo" che vinse cinque Premi Oscar, compresi quelli per il miglior film e per la regia, Amadeus (1984) che di Premi Oscar ne conquistò ben nove. La sua ultima pellicola intitolata "Les bien-aimés" con Chiara Mastroianni e Catherine Deneuve fu scelta come film di chiusura del 64esimo Festival di Cannes.

