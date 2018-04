Mara Venier in Rai, torna a Domenica In?/ Dopo il flop delle sorelle Parodi si apre alla rentrée

Mara Venier torna alla Rai: dopo il flop di Cristina e Benedetta Parodi, la conduttrice si appresta a riprendere il timone di Domenica In che con lei ha vissuto stagioni di grande successo.

14 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Mara Venier

Mara Venier pronta a tornare in Rai. La conduttrice, secondo, secondo un’anticipazione riportata da Tv Blog, nella prossima stagione tornerà su Raiuno per riprendere la guida di Domenica In. Negli anni ’90, la Venier è stata la grande padrona di casa dello show domenicale della Rai, capace d’incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Simpatica, schietta e sincera, Mara Venier è sicuramente uno dei volti più amati dal pubblico italiano che la considerano come un’amica. Il ritorno della Venier a Domenica In sarebbe favorito dal flop di Cristina e Benedetta Parodi. La loro Domenica In, infatti, non ha conquistato gli italiani al punto che, dopo le prime settimane, lo spazio dedicato alla cucina di Benedetto è diminuito sempre di più. Nonostante Cristina Parodi non voglia sentir parlare di flop considerando i suoi ascolti in linea con gli ascolti delle precedenti edizioni, in casa Rai sarebbe pronto il cambio della guardia. Per Mara Venier e il suo pubblico che, da anni, sperano di vederla nuovamente al timone di un programma tutto suo, sarebbe una grande gioia.

MARA VENIER, GLI ULTIMI ANNI A MEDIASET

Dopo l’addio alla Rai, Mara Venier è stata per un periodo lontana dalla televisione prima che Maria De Filippi decidesse di chiamarla come rappresentante della giuria popolare di Tu sì que vales. Mara, inoltre, è stata anche opinionista dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi in tre occasioni: nel 2015 e nel 2016 insieme ad Alfonso Signorini e nel 2018 con Daniele Bossari. Il pubblico, però, ha sempre considerato troppo poco lo spazio concesso a Mara Venier che potrebbe finalmente tornare agli splendori del passato conducendo nuovamente il programma che l’ha fatta amare tantissimo dal pubblico. I rumors, dunque, aumentano. Per scoprire, tuttavia, se Mara tornerà davvero alla Rai sarà, probabilmente, necessario aspettare la fine della stagione televisiva o i prossimi mesi estivi quando saranno svelati i palinsesti.

© Riproduzione Riservata.