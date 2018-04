Marco Bocci/ L'attore difende Carmen e Lauren dalle critiche (Giudice Amici serale 2018)

Marco Bocci fa parte della giuria esterna di Amici 2018. Nel corso della prima puntata l'attore ha preso le difese della ballerina Lauren e della cantante Carmen.

14 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Marco Bocci (Instagram)

Marco Bocci è stato scelto da Maria De Filippi come giudice esterno nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante la prima puntata del serale, in onda uso Canale 5 sabato scorso, l’attore si è emozionato quando la cantante Laura Pausini si è esibita con i suoi più grandi successi con i ragazzi delle squadre Blu e Bianca. Bocci ha anche molto apprezzato la performance di Irama dei Bianchi, che ha interpretato il singolo “Che ne sai”. Per l’ex Domenico Calcaterrra il tango di Valentina, ballerina della squadra Bianca, è stato molto sensuale e la ragazza ha colpito l’attore con il suo sguardo “da brividi”. Il giudizio di Bocci non è stato condiviso da Heather Parisi, che non ha trovato sensuale la ballerina, ma terrorizzata. Bocci ha anche criticato la professoressa Alessandra Celentano, che ha dichiarato in malo modo che la ballerina dei Blu Lauren è molto ingrassata. L’attore ha trovato molto energica la ballerina durante la prova.

L'attore fa il tifo per Carmen

Nel corso della serata Marco Bocci ha espresso il suo sostegno a Carmen, cantante della squadra Blu. Dopo il duetto sulle note di “Trattengo il fiato” con Alice Merton, Bocci ha spronato Carmen a fregarsene delle critiche perché la ragazza non potrà piacere sempre a tutti. L’attore ha fatto alla cantante i complimenti per la sua bellissima voce e l’ha invitata a trovare la forza per andare avanti nonostante i giudizi negativi che riceve. L'attore di Squadra AntiMafia ha anche elogiato l'esibizione del ballerino Luca dei Bianchi, che, sulle note della canzone di Tiziano Ferro “Il mio regalo più grande”, ha vinto la sfida nei confronti della squadra Blu.

Commosso dall'esibizione di Laura Pausini

Nell'ultima sfida della prima puntata del Serale di Amici, Marco Bocci è rimasto molto colpito dal cantante Biondo, che ha interpretato il brano “Una carezza in un pugno”. Secondo l’attore, Biondo è dotato di una grande astuzia, che gli permette di superare tutti i suoi limiti, e ha interpretato la canzone di Celentano con una tenerezza infinita. Nel corso della serata l’attore si è emozionato per la vittoria del cantante salentino Matteo e per l’inedito “Frasi a Metà” cantato da Laura Pausini. Marco Bocci si è dimostrato un giudice corretto nella prima puntata di Amici, ma ricordiamo che per l’attore non è la prima volta che fa parte della giuria del talent: nella dodicesima edizione di Amici era stato giudice d’eccezione nella sesta puntata.

