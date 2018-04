Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ Dalle critiche al primo posto in classifica (Ballando con le stelle 2018)

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira si sono aggiudicati il primo posto in classifica nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato. Ma la giuria ancora non approva.

14 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Massimiliano Morra

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sono stati, nel complesso, la coppia più votata della scorsa puntata di Ballando con le stelle 2018. Dopo diverse battute d'arresto, causate anche dal grave incidente d'auto che ha coinvolto l'attore, la coppia si è piazzata al primo posto nella classifica con un giudizio complessivo di 70 punti, forte soprattutto del tesoretto Sandro Mayer pari a ben 48 punti). La giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino non è però stata altrettanto benevola. Al contrario, i due ballerini hanno dovuto fare i conti con diverse critiche soprattutto da parte della penna del Fatto Quotidiano. Selvaggia Lucarelli ha infatti precisato di considerare Morra "trasparente in pista" e di non avere trovato nulla di particolare nel suo paso dople sulle note de "La cura" di Fabio Battiato. Il totale dei punti conferma questi commenti negativi.

IL BOTTA E RISPOSTA CON SELVAGGIA LUCARELLI

Massimiliano Morra, dopo essersi esibito nel paso dople insieme a Sara Di Vaira, ha ottenuto il giudizio negativo di Selvaggia Lucarelli che lo ha definito "trasparente in pista". Non solo, ha anche voluto precisare: "Nonostante la camicia aperta, non riesco a cambiare idea su di lui". Parole alle quali l'attore ha subito replicato, precisando: "Mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro". Anche Sara Di Vaira si è espressa a tal proposito, schierando in modo chiaro dalla parte del suo compagno di avventura: "Non sai niente di lui. Non lo vedi nel dietro le quinte; non puoi sindacare sul suo carattere". L'opinione della blogger, nonostante sia stata lei la più criticata da Marra, non è stata l'unica ad essere negativa, come confermato dai voti della giuria al completo. La coppia ha infatti ottenuto un 5 da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, 4 da Selvaggia Lucarelli e addirittura 3 da Guillermo Maritto per un totale di 22 punti.

È NATA UNA NUOVA COPPIA?

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, protagonisti di Ballando con le stelle 2018, sono anche protagonisti del gossip grazie a quella che a detta di molti è già una relazione sentimentale. La coppia è costantemente presente sui social network con selfie e video insieme e Sara è stata una delle prime persone ad essere corsa ad accertarsi delle condizioni del compagno non appena saputo del suo grave incidente in auto. Lo stesso attore, sebbene non abbia mai ufficializzato la nascita di una storia d'amore, ha confessato di non voler escludere nulla a priori e di avere molto in comune con la sua collega nel talent show vip. "La storia del programma insegna che gli amori possono nascere anche sulla pista da ballo. Quindi se scoccherà la scintilla, di certo non la terrò a bada", aveva confessato nei primi giorni della sua collaborazione con Sara Di Vaira e pare proprio che tali parole abbiano avuto un seguito. "Siamo una bella coppia, entrambi mediterranei e passionali. Non lo escludo assolutamente. Anzi, può capitare molto facilmente"

