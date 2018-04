Milly Carlucci/ Ballando con le stelle vs Amici 17, chi vincerà al gara degli Ascolti? (14 aprile)

Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2018: nella quinta puntata dello show convincerà Giovanni Ciacci a rimanere in gara? Vedremo anche se ci saranno nuovi sviluppi su Gessica Notaro.

14 aprile 2018 Valentina Gambino

Milly Carlucci

Milly Carlucci scende in pista con il nuovo appuntamento di Ballando con le Stelle 2018. Per scontrarsi ancora una volta con il serale di Amici 2018 giunto alla sua seconda puntata, sfodera un vero pezzo da novanta: Gabriel Garko. L'attore torinese infatti, da sempre avvezzo ai programmi di Maria (ogni anno è ospite di C'è posta per te), questa volta "tradirà" apertamente la Queen per recarsi dalla sua rivale numero uno. Dopo la vittoria della scorsa settimana, anche questa volta la conduttrice si porterà a casa un trionfo bis? La passata volta, la presenza di Al Bano Carrisi e Romina Power, aveva destato notevole attenzione oltre che moltissime aspettative. Ed infatti, tutti i "piani" sono andati in porto compresa l'impennata degli ascolti a favore del talent show dedicato alla danza della rete ammiraglia di Casa Rai. Questo per Milly è stato davvero un anno difficile. A pochi giorni dal debutto infatti, è venuto a mancare Bibi Ballandi e poi anche l'amico Fabrizio Frizzi. Proprio la presentatrice TV, aveva recentemente dedicato l'intera stagione del programma all'amatissimo Ballandi, per rendergli omaggio.

Milly Carlucci convincerà Giovanni Ciacci a rimanere?

Milly Carlucci questa volta ha senza dubbio avuto la capacità di formare un cast come si deve, in grado di interessare il pubblico sotto ogni punto di vista. Nella nuova puntata di Ballando con le Stelle in onda questa sera, la conduttrice dovrà anche essere alle prese con la decisione di Giovanni Ciacci che di recente, ha espresso il desiderio di lasciare il programma dopo lo stress che sta subendo. “Voglio parlare con Milly. Ho sentito sulle spalle un peso che non mi ero mai sentito. Questo scambio di ruoli nel tango tra follower e leader. C'è tanta attesa...”, ha svelato l’esperto di moda durante una puntata di Detto Fatto. Adesso tutti quanti contano su Milly affinché la conduttrice possa fargli cambiare idea per riportarlo sulla “retta via”. Con molta probabilità però, per Ciacci è solo un momento di abbattimento momentaneo dopo la tensione accumulata nel corso delle passate esibizioni. A questo punto, il quinto appuntamento di Ballando con le stelle si prospetta già più interessante del previsto per svariate motivazioni.

Milly Carlucci: “Noi siamo con Gessica Notaro!”

Milly Carlucci nel corso di queste settimane poi, ha anche ricevuto l’applauso del pubblico per essere apertamente scesa in campo nei confronti di Gessica Notaro, l’ex Miss sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato. "Ci siamo innamorati di lei e della sua voglia di ricominciare a vivere dopo la violenza subita. Lei è un simbolo e noi qui non facciamo processi", queste le parole usate dalla conduttrice durante la scorsa puntata di Ballando con le stelle. La Notaro infatti, era finita nuovamente al centro della cronaca nazionale per via dei legali dell'ex fidanzato Tavares che parlavano di "influenzamento giudiziario". "Mi sento di dire – ha sottolineato ancora la Carlucci - come direttore artistico di questo programma, ma soprattutto come donna, che assumersi la responsabilità è ribadire che siamo qui per sostenere una persona che i segni della violenza li porta tutti i giorni in faccia: noi siamo con Gessica Notaro". La diretta interessata non ha avuto alcun dubbio: "Continuerò a parlare per me, per quelle donne che non ci sono più e per quelle che non escono di casa per la paura. Più mi chiedete di tacere più io parlerò". Poi l’abbraccio con la Carlucci ha commosso tutti.

© Riproduzione Riservata.