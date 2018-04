NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE/ Riconferma i giudizi positivi dei giudici? (Ballando con le stelle)

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale hanno ottenuto un giudizio positivo nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato. Si riconfermeranno questa sera?

14 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Nathalie Guetta

Il cast di Ballando con le stelle 2018 annovera tra i suoi concorrenti anche l'attrice di origine francese Nathalie Guetta, nota per la sua interpretazione della perpetua nella fiction Don Matteo. Un ruolo, che come da lei stessa dichiarato, ormai le va stretto, tanto da averla spinta a decidere di abbandonare quel mondo per intraprendere una nuova avventura proprio nel talent show vip condotto da Milly Carlucci. Nonostante gli evidenti problemi di ritmo, Nathalie Guetta anche sabato scorso è riuscita a non essere eliminata, ottenendo anche qualche giudizio positivo da parte dei giudici del programma. Insieme al maestro Simone Di Pasquale, che la guida in questa complicata esperienza, l'attrice francese si è esibita in un tango, confessando di essersi impegnata molto per riuscire a fare un'esibizione degna di questo nome: "Ho studiato tutta la notte, per diventare sensuale...", ha dichiarato al termine della sua danza, approvata anche da gran parte della giuria.

NATHALIE GUETTA PROMOSSA DAI GIUDICI

Nella puntata di Ballando con le stelle 2018 dello scorso sabato, Nathalie Guetta è stata protagonista della migliore esibizione del suo percorso nel programma condotto da Milly Carlucci. L'attrice francese ha conquistato 43 voti dai giudici, arrivati ad esprimersi abbastanza positivamente su quanto visto. "Molto bello; molto tecnico. Mi piace!", ha confessato Carolyn Smith, notando un grande passo avanti rispetto alle precedenti esibizioni. Anche Fabio Canino ha espresso la sua sorpresa per il cambiamento di una delle concorrenti maggiormente a rischio eliminazione: "Scommetto che pensavi alla fregatura. Lei però è cambiata, e adesso...". Unica pecca evidenziata dal giurato va identificata nell'abito indossato dalla francese: "Vestito non adatto". Si separa dal resto del gruppo Selvaggia Lucarelli, come sempre molto piccante e severa nelle sue votazioni. La Guetta è stata apprezzata anche per la sua esibizione nel charleston di inizio puntata, che gli ha permesso di ottenere cinque punti per la prova speciale.

"IO E IL BALLO COME AFRICA E SIBERIA"

Nathalie Guetta è consapevole dei propri limiti, evidenziati nelle scorse puntate di Ballando con le stelle. Lei stessa aveva ammesso di non essere proprio abile nel ballo in una recente intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. "Ho scoperto di essere scarsa, scarsa! Forse ci vorrebbe un miracolo! (...) All'inizio ero terrorizzata, c'era una situazione un po' da reality. Poi non ci ho più pensato. Sono tutti preparati ed intelligenti", aveva confessato, precisando di voler mettere in pratica i consigli dati fino a questo momento "io e il ballo siamo lontani come l'Africa e la Siberia. Il ritmo è stato lo scoglio più complicato da superare e sto cercando di mettere in pratica i consigli della giuria". Una dichiarazione che, in effetti sembra essere stata messa in pratica proprio nell'ultima diretta del programma di Rai 1. Riuscirà a riconfermarsi anche nella puntata di questa sera?

© Riproduzione Riservata.