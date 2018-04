NEED FOR SPEED/ Su Rai 4 il film con Aaron Paul e Imogen Poots (oggi, 14 aprile 2018)

14 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST AARON PAUL

Il film Need for Speed va in onda su Rai 4 oggi, sabato 14 aprile 2018, alle ore 21.05. Una pellicola che ha visto la luce nel 2014 grazie a una collaborazione congiunta tra case di produzione Italiane, Americane, Inglesi e Filippine. La pellicola ascrivibile al genere dei film sportivi ha visto la regia del bravo Scott Waugh, essa è un adattamento cinematografico del celebre gioco prodotto dalla importante società ludica Electronic Arts. Il film vede un cast di attori di altissimo livello, tra di essi spicca il bravo Aaron Paul e la bella Imogen Poots che rispettivamente interpretano Tobey e Julia. La pellicola già vista parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani e sarà programmata nuovamente stasera su Rai 4. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NEED FOR SPEED, LA TRAMA DEL FILM

Tobey è un bravo meccanico che nella sua officina cerca di raggranellare grazie alle corse clandestine i soldi che servono per riscattare l'officina del padre morto da poco tempo. In officina a un certo punto arriva Dino, quest'ultimo propone a Tobey di finire la preparazione corsaiola di una magnifica Ford Mustang, promettendogli un quarto dei soldi guadagnati con l'eventuale vendita della macchina. Una volta finita la vettura essa viene provata in pista, qui raggiunge la ragguardevole velocità di 234 miglia orarie. Dino propone allora a Tobey di correre contro tre Koenigsegg Agera R, auto molto veloci ma non omologate sul territorio americano e per queste vietate sulle piste a stelle e strisce. Durante la corsa un Dino del tutto antisportivo colpisce in maniera volontaria la vettura di Pete, il cognato di Tobey, la macchina si ribalta ma Dino non si ferma cosa che invece fa il protagonista della pellicola. La scelta di Tobey lo porta in carcere, stante il fatto che Pete perde la vita e le forze dell'ordine contestano a Tobey l'uso di auto vietate sul territorio a stelle e strisce. All'uscita del carcere Tobey insieme a Julia si fa invitare a una corsa clandestina che si tiene tra le strade di New York, qui nonostante un uomo di Dino lo investa riesce a correre con la stessa macchina che guidava Dino quando ha avuto l'incidente con Pete. Durante la spettacolare gara, nonostante le forze dell'ordine cercano di ostacolarlo, Tobey vendicherà il cognato e alla fine riuscirà ad incastrare il rivale, un rivale per la quale si spalancheranno le porte del carcere.

