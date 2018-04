POIROT A STYLES COURT/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 14 aprile 2018)

Poirot a styles court, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 aprile 2018. Nel cast: David Suchet, Hugh Fraser e Philip Jackson, alla regia Ross Devenish. La trama del film nel dettaglio.

14 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Il film Poirot a styles court va in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 aprile 2018 alle ore 16.40. Si tratta di una delle tantissime pellicole televisive dedicata al detective Poirot e ispirata alla saga di romanzi scritta da una delle scrittrici di racconti gialli più amata di tutti i tempi. Poirot a Style Court fa parte della terza stagione nella serie di film per la tv prodotti nel Regno Unito a partire dagli anni 70. A dirigere la pellicola fu un esordiente Ross devenish. Tra le new entry che hanno affiancato gli interpreti presenti nell'intera serie di film, troviamo Philip Jackson e Beatie Edney. Come qualsiasi altro episodio della serie anche Poirot a style court presenta molte dissonanze con la narrazione del romanzo. Tra le tante differenze che distinguono di Romanzo la pellicola televisiva sono da segnalare l'assenza di diversi personaggi secondari e l'inserimento di scene non presenti nella narrazione romanzata. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

POIROT A STYLES COURT, LA TRAMA DEL FILM

Arthur, un reduce di di guerra, torna a casa dopo un esperienza terribile vissuto in trincea. Per aiutarlo nella lunga convalescenza, il suo amico John Cavendish decide di ospitarlo nella sua residenza di famiglia, dove vive assieme al resto dei suoi familiari. Una volta giunto a destinazione, Arthur si rende conto che i rapporti tra John e la sua famiglia sono molto tesi. Sua madre, una donna di circa 60 anni, ha Infatti iniziato una relazione con un uomo molto più giovane. John e suo fratello non vedono di buon occhio la loro storia d'amore. Una notte un evento terribile sconvolge la residenza Style court. Emily viene Infatti colta da un improvviso malore e dopo diverse ore viene trovata morta nel suo letto. In un primo momento John e il resto della sua famiglia pensano che ad aver ucciso la loro amata madre sia stato il suo fidanzato Alfred. Per risolvere il caso Arthur chiederà l'aiuto del detective Poirot, l'unico in grado sbrogliare l'intricata matassa.

