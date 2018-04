Paolo Calabresi Marconi/ Chi è l'imprenditore e produttore che ha rubato il cuore ad Alessia Marcuzzi

Paolo Calabresi Marconi, chi è il marito di Alessia Marcuzzi? Imprenditore e produttore romano, è convolato a nozze con la conduttrice nel 2014 con una cerimonia segreta...

14 aprile 2018

Alessia Marcuzzi all'Isola dei Famosi

La vita privata di Alessia Marcuzzi e di suo marito, il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, è finita al centro del gossip a causa di alcune divertenti gag portate in scena dalla Gialappa's Band. Gli irriverenti opinionisti dell'Isola dei Famosi 2018, infatti, nell'ultima diretta hanno preso in giro la nota conduttrice, che nel commentare l'assenza del lato B di Nino Formicola, a dieta da molte settimane, ha ammesso che anche suo marito Paolo "non ce l'ha". Immediata la replica della Gialappa's, che puntualizzando con un "Alessia, cosa non ha?" ed un ironico "è l'unico uomo della tua vita, vero?", ha scatenato la replica della conduttrice, che ha cercato di mettere i puntini sulle i sottolineando di non essersi mai sposata prima: "Ho un solo marito e per me c'è solo Paolo". Il battibecco, però, ha scatenato l'ennesima replica ironica della Gialappa's, che ha messo fine al botta e risposta con un ironico "vabbè hai fatto figli con mezza Italia...".

ALESSIA MANCINI: IL MATRIMONIO NEL 2014

Produttore televisivo e imprenditore, Paolo Calabresi Marconi è l'uomo che ha rubato il cuore ad Alessia Marcuzzi. I due sono convolati a nozze con una cerimonia segreta e blindatissima nel dicembre del 2014, quando la conduttrice, all'indomani delle nozze, ha sorpreso tutti i suoi fan sui social condividendo lo scatto del primo bacio da marito e moglie. Marconi, produttore della Buddy Film, che si occupa prevalentemente della realizzazione di spot pubblicitari per il piccolo schermo, è originario di Roma, dove qualche tempo fa ha conosciuto Alessia Marcuzzi; i due, però, dopo un periodo di lontananza, si sarebbero ritrovati successivamente grazie ad alcuni amici in comune e, da quel momento, sarebbero diventati inseparabili fino alle nozze nel 2014. Il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, ha confermato Alessia Marcuzzi in una precedente ospitata a Verissimo, è arrivato con quella che ha definito come "una consapevolezza diversa" rispetto alle sue storie precedenti, proprio per questo, ha confermato la conduttrice, è "l’amore della maturità, della consapevolezza".

