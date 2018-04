Paolo Fox/ Oroscopo weekend 14-15 aprile: Cancro giornate complicate, momento importante per il Toro

14 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Passiamo a vedere per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox i segni zodiacali in crescita e quelli in calo. Tra quelli che stanno meglio rispetto agli ultimi giorni ci sono la Vergine e Gemelli mentre chi peggiora sono i segni di Ariete, Leone e Scoprione. Vergine: tutti i parametri saranno a cinque stelle. Questo vi porta una leggera ansia in questo fine settimana. Se aprile comunque vede un momento di difficoltà, il cielo di maggio è invece molto positivo. Questo è un anno in cui potete osare, ma dipende sempre da voi e dalle vostre scelte. Domenica in amore, fortuna e lavoro cinque stelle. Gemelli: vi sarà un netto recupero, con cinque stelle in amore e lavoro e quattro stelle nella fortuna. Potrebbe esserci un pò di agitazione. Attenzione però a non commettere degli errori, dato che quando siete ansiosi spesso agite con poco razionalità. Cercate quindi di pazientare e far trascorrere questa giornata. Nel lavoro per il mese di giugno vi sono delle belle prospettive. Il fine settimana prevede una situazione stabile con cinque stelle in amore e lavoro, e quattro stelle nella fortuna.

Ariete: vuna grande energia. E' un momento fondamentale della vostra vita, dato che dovete agire. Normalmente siete sempre attivi. Ora dovete rimettervi in gioco, quindi ascoltare quelle sensazioni che spesso vi capita di percepire sia a gennaio, ma anche a fine marzo e inizio di aprile. La giornata di oggi vi conferma le emozioni. Attenzione però all'opposizione di Marte e Saturno, dato che sono contrastanti. Domenica tutti i parametri a quattro stelle. E' un periodo che prevede qualche polemica in amore, ma si procede avanti abbastanza bene. Leone: tre stelle in amore quattro stelle in fortuna e lavoro. E' il momento di recuperate un progetto. in estate vi sarà la possibilità di avere un occasione per dimostrare le proprie capacità. Questo è un anno di grandi partenze. Dovete però avere pazienza e attendere. In amore vi sono delle piccole perplessità. Cercate di mantenere la calma. Domenica rileva questo momento altalenate con tre stelle in amore, cinque nel lavoro e quattro nella fortuna. Scorpione: amore tre stelle lavoro e fortuna cinque stelle. La situazione del cielo dei prossimi due giorni corrisponde alla situazione in cui vi trovate. E' una situazione particolare della vostra vita, dato che se da un lato avete delle belle idee per recuperare e quindi dal punto di vista lavorativo vi saranno delle buone novità, dall'altro in amore vi sentite un pò bloccati dato che comunque Venere non è molto positiva. Domenica quattro stelle in tutti i parametri.

MOMENTO IMPORTANTE PER IL TORO, SEGNI AL TOP

Analizziamo da vicino invece quelli che possono sicuramente essere considerati dei segni top per questo weekend che va a iniziare oggi. Toro: cinque stelle in amore e lavoro e quattro stelle nella fortuna. E' un momento importante. In amore se non avete voglia di amare, nessuno vi può spingere e a farlo, ma dato il cielo favorevole sarete quasi perseguitati dalle persone che tengono a voi. Venere e Marte vi influenzano molto e quindi sarà in ogni caso un buon periodo per i sentimenti. Anche Saturno vi illumina. Domenica tutti i parametri a cinque stelle. Potete agire e prendervi anche delle soddisfazioni molto positive e avrete la possibilità di potervi lasciare andare a qualche emozione molto positiva.

Sagittario: amore tre stelle, cinque stelle in lavoro e quattro stelle nella fortuna. In questo momento il problema che vi affligge e che avete in mente qualcosa, per esempio un progetto un'idea che però non sta bene a qualcuno all'interno della famiglia. Questo ovviamente determina una serie di attriti. Ma un sagittario quando decide di agire e iniziare la proprio strada è irrefrenabile. Quindi andate avanti. Domenica cercate di dedicarla alla famiglia con quattro stelle in amore, cinque stelle nella fortuna e lavoro. Pesci: è un momento di alti e bassi cinque stelle per il lavoro, fortuna e amore. Vi sono dei momenti in cui siete troppo presi dagli eventi e consumate molte energia. Però poi non riuscite a recuperare e quindi vi sentite vuoti. Avete comunque un cielo molto positivo, quini non vi dovete preoccupare. Siete voi ad agire e ad essere l'ago della bilancia che vi permette di effettuare le scelte giuste. Domenica quattro stelle in amore, cinque stelle in lavoro e fortuna.

GIORNATA COMPLICATA PER IL CANCRO, SEGNI FLOP

L'analisi dell'oroscopo del weekend, seguendo quanto detto da Paolo Fox a I Fatti Vostri, parte dai segni zodiacali che possono essere considerati in difficoltà. Acquario: tre stelle in amore, quattro stelle in lavoro e fortuna. E' uno dei segni che in questi mesi, deciderà a fare delle scelte. Attenzione all'entrata di Urano che a maggio influenzerà molto le vostre scelte. In amore fate molto attenzione soprattutto se ci sono tensioni in rapporti da tempo. Se ci tenete all'amore cercate di essere più tranquilli. Domenica le cose migliorano con quattro stelle in tutti i parametri. Capricorno: tre stelle in amore, quattro stelle in lavoro e fortuna. Siete in recupero dopo il mese di marzo che è stato complicato. A marzo vi sono stati dei momenti difficili, e avete con grande difficoltà ritrovato la vostra integrità. le cose stanno cambiando e ne uscirete in maniera vincente. Però il vostro umore è altalenate. Attenzione all'amore. Domenica, fate attenzione in amore, con tre stelle in amore, quattro stelle nell'ambito lavorativo, cinque stelle nella fortuna. Se qualcuno vuole recuperare la vostra fiducia ci vorrà un pò di tempo. Cercate di focalizzarvi in voi stessi.

Bilancia: tre stelle in amore e fortuna, quattro stelle nel lavoro.continua ad esserci una forte incertezza. Non è una situazione bloccata, però non vi sono neanche delle realtà positive. Vi saranno delle belle novità, ma non adesso. In amore si dovrà chiarire una situazione sentimentale. Domenica vi sarà una situazione ancora complicata nei rapporti con gli altri con tre stelle in amore e fortuna e quattro stelle nel lavoro. Cancro: è un oroscopo un pò complicato amore tre, lavoro quattro stelle, fortuna tre stelle. Vi sono delle possibilità data la presenza di Giove, però ogni tanto compaiono dei problemi sia dal punto di vista fisico che da quello lavorativo. I rapporti con gli altri dovrebbero essere sistemati ponendo maggiore attenzione. Domenica i sentimenti dovrebbero essere leggermente tutelati con tre stelle in amore, quattro stelle nell'ambito lavorativo e tre stelle nella fortuna.

