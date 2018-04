Pretty Big Movement/ Chi sono? Ballerine curvy vs Alessandra Celentano: "per fare queste cose qui vanno bene"

14 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Pretty Big Movement vs Alessandra Celentano

Sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi è salite il Pretty Pig Movement. Capitanata da una splendida donna di colore questa crew è formata da ballerine curvy di grandissima personalità. Una risposta che ha voluto proprio la conduttrice che ha provocato così Alessandra Celentano per difendere la giovane Lauren Celentano. Le Pretty Pig in passato hanno ballato anche per Beyonce e dopo essersi presentate hanno voluto ballare di nuovo, scalmanate sul palcoscenico con loro sono salite Alessandra Amoroso e Giulia Michelini, con Alessandra Celentano che invece si è rifiutata. Un messaggio importante soprattutto verso quelle ragazze che anche leggermente in sovrappeso vengono bullizzate continuamente anche da coetanei con ripercussioni anche molto pesanti. Vedremo se il messaggio lanciato dal Pretty Big Movement sarà apprezzato dal pubblico.

LA POLEMICA IN SETTIMANA

Ad Amici di Maria De Filippi hanno mostrato un video sulla settimana che ci ha raccontato la polemica sorta tra l'insegnante Alessandra Celentano e Lauren una ragazza in gara nella scuola. Era stata polemica la bionda professoressa che aveva sottolineato come la ragazza fosse non in perfetta forma. Una polemica che aveva fatto arrabbiare molto Maria De Filippi che ha sottolineato a più riprese ad Alessandra Celentano che rischiava di mettere in serio imbarazzo la giovane ragazza. Per difendersi la maestra di ballo aveva sottolineato ad Heather Parisi, anche lei pronta a difendere Lauren, che non l'aveva mai vista in sovrappeso durante la sua carriera. Una polemica che aveva diviso il pubblico fino ad arrivare all'appuntamento serale di questa sera. Alcuni hanno addirittura sottolineato a Lauren di non essere adatta alla trasmissione, mentre altri, per fortuna la maggior parte, hanno voluto difendere questa giovane e splendida ragazza.

