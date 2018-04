Robozao a Ballando con le stelle 2018/ Il robot che balla e canta ha stufato il pubblico?

Robozao a Ballando con le stelle 2018: i tweet di Selvaggia Lucarelli sono l’unica cosa interessante che ci ricorda dell'esistenza dello strano robot animato che balla e canta.

14 aprile 2018 Valentina Gambino

Robozao, Ballando con le stelle (LaPresse)

La tredicesima edizione di Ballando con le stelle 2018 si è aperta anche con Robozao. Noi ancora ci stiamo chiedendo il perché… ma chi è cotesto strano “essere”? Proprio Milly Carlucci aveva annunciato la grossa novità in onda nella Domenica In dello scorso 25 febbraio, in attesa del debutto: “fa parte del mondo dello spettacolo, è bello, alto, giovane e atletico”. Questi erano stati gli indizi prima di scoprire che si trattava proprio del robot in questione alto ben tre metri e capace di parlare, cantare e ballare. Sembra che le sue origini siano brasiliane anche se la società che l’ha costruito pare avere sede nella Silicon Valley. Robozao è stato pensato e costruito proprio per prendere parte al programma ma forse, potevamo farne a meno, che dite?

Robozao, il robot che piace al pubblico giovane

Durante le varie puntate del programma, il robot è stato addirittura intervistato da Gigi Marzullo. A quanto pare lo strano aggeggio sembra funzionare per imitazione: in sintesi, una persona vicina a lui compie dei passi e lui sa perfettamente replicarli. Robozao divide: se i grandi sono perplessi i piccoli ne vanno pazzi. Ecco perché il robot di Ballando con le Stelle, rimarrà saldamente al fianco di Milly Carlucci e Paolo Belli fino al termine di questa 13esima stagione. Molti telespettatori infatti, increduli dalle sue capacità, hanno perfino azzardato che potesse esserci dentro un umano capace di dirigerlo. “Voglio imparare a ballare, mi piace la salsa”, con queste parole si era presentato al pubblico durante la puntata di debutto dello show a ritmo di danza. Nell’attesa di vedere come verrà sfruttato a dovere per le prossime puntate, speriamo che in qualche modo possa anche concorrere a suo modo, con il resto del cast del programma.

I tweet di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è l’unica che in modo o nell’altro dà un vero senso alla presenza di Robozao in onda nel corso di Ballando con le stelle 2018. La giudice del programma infatti, quasi per ogni serata, ha dedicato un tweet parlando dello strano personaggio che funge da “terzo conduttore” dello show in diretta ogni sabato sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Scopriamo a seguire tutti i tweet più significativi della giornalista che di certo, hanno strappato più sorrisi dei pallidi tentativi d’interazione da parte dello strano robot animato. “La verità è che Maria doveva prendersi Robozao, non Tommassini. Ora è tardi per i pentimenti. #ballandoconlestelle”, “Ho svitato due bulloni a Robozao. #BallandoConLeStelle”, “Prima della fine di @Ballando_Rai tolgo le pile a Robozao. #BallandoConLeStelle”, “Robozao è il primo intervistato che capisce le domande di Marzullo. #ballandoconlestelle”, “Davanti a me ci sono Robozao, Salemme, Milly Carlucci, Tosca e due majorette. Sembra un aneddoto di Malgioglio a Cuba, ma è #ballandoconlestelle”, “Solo a @Ballando_Rai si passa da Robozao al Mago Silvan ad @AnastaciaMusic. #ballandoconlestelle”, “Comunque la Robozao dance è sempre meglio di Despacito. #BallandoConLeStelle”, “Stasera è più lucido Robozao di Mariotto. @Ballando_Rai #ballandoconlestelle”.

