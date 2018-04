Rocco Siffredi/ "Avere una famiglia è la cosa più pazzesca che mi sia capitata" (Saturday Night Live)

Rocco Siffredi questa sera sarà fra i protagonisti di Saturday Night Live, il varietà in onda su Tv8 alle 21.00, condotto da Claudio Bisio. Ecco tutte le ultime news sul re del porno.

14 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Rocco Siffredi

Questa sera, nel corso del secondo appuntamento di Saturday Night Live, Claudio Bisio accoglierà nel suo salotto uno dei volti più amati e chiacchierati dello star system, Rocco Siffredi, che sarà il protagonista di un'intervista, che naturalmente si preannuncia imperdibile. Protagonista della campagna lanciata da Volagratis.com dal titolo "Stravoglia", che indaga sui desideri più intimi degli italiani, il re del porno non ha nascosto il suo sogno più grande e, raggiunto da Raffaella Cagnazzo per "Il corriere della Sera", ha ammesso di nutrire il desiderio di diventare nonno al più presto: "lo vedo come un 'ruolo' che ti permette di vivere la vita in modo più distaccato. E poi ho voglia di tempo da dedicare a me stesso", ha ammesso il divo del porno; al centro dei suoi pensieri, infatti, c'è la famiglia, che con la sua presenza ha riempito la sua vita di quella normalità, che mai avrebbe pensato di poter conquistare: "Avere una famiglia è proprio la cosa più pazzesca che mi sia capitata. Mi avevano avvertito che con la scelta di vita che ho fatto, non sarei mai riuscito ad averne una mia - ha rivelato Rocco Siffredi - Invece ho due figli e una moglie da 25 anni, una donna sempre presente, una persona pura, integra".

ROCCO SIFFREDI: "DI MAIO? LO PORTEREI ALL'ACADEMY"

Rocco Siffredi, considerato oggi una vera icona del mondo hard, questa sera si racconterà al Saturday Night Live, dove parlerà di carriera, di famiglia e forse anche dell'attuale situazione del nostro paese. Il re del porno, infatti, proprio di recente ha detto la sua su alcuni esponenti del mondo della politica, osservando il loro operato attraverso una serie di sfumature a luci rosse. "Vedo Luigi Di Maio come lo studente perfetto, non molto rampante… lo porterei all’Academy per perfezionarlo", ha ammesso infatti Rocco Siffredi, mentre dal suo punto di vista Matteo Salvini è "come un attore hard prorompente: è molto performante ma non ha molto controllo, dovrebbe imparare a controllarsi di più". Nell'intervista che si legge sul Corriere della Sera, il re del porno attribuisce un ruolo anche a Matteo Renzi, "quello che cerca sempre scuse", paragonandolo a "quegli attori hard che non si prendono mai la responsabilità", dal momento che "la donna ha sempre ragione e se un uomo non funziona, la colpa è solo sua".

