Romina Power, il silenzio su Al Bano e Caterina Balivo/ Davide Maggio: "Se avessi evitato tutti i teatrini..."

Romina Power chiede silenzio su Al Bano pubblicando un appello sui social: Caterina Balivo si schiera al suo fianco e Davide Maggio risponde a tono alla cantante.

14 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Romina Power

Stanca di leggere il nome di Al Bano Carrisi con cui, molto presto, condividerà l’esperienza di diventare nonna grazie alla figlia Cristel, nei giorni scorsi, Romina Power, ha chiesto rispetto e silenzio per l’ex marito, finito al centro di un vortice mediatico per la fine della sua lunga storia d’amore con Loredana Lecciso. “Per favore diamo una tregua ad Albano e creiamo pace e serenità per tutti. Parlo ai cuori dei giornalisti, come se questa fosse la vostra famiglia e non fossimo solo dei personaggi da “spennare”. Ve lo chiedo col cuore in mano. Grazie. Romina Power”, aveva scritto l’artista. A rispondere all’appello della Power è stata Caterina Balivo che, nel corso della sua trasmissione, Detto Fatto, ha annunciato di aver deciso di accogliere la richiesta di Romina ricevendo poi il ringraziamento pubblico da parte dell’ex marito di Al Bano. La Balivo, poi, ha spiegato sui social i motivi che l’hanno spinta ad accettare la richiesta di silenzio di Romina. “Perchè da mamma immagino che per i figli piccoli di Albano non sia il massimo vedere i loro genitori chiacchierati ad ogni ora in tv, voi direte: sono personaggi pubblici, vero! Ma questo non vuol dire asfaltarli ogni volta, senza pensare che sono prima di tutto delle persone di talento che vogliono essere anche dei bravi genitori”.

DAVIDE MAGGIO RISPONDE A TONO A ROMINA POWER

L’appello di Romina Power e il conseguente messaggio di Caterina Balivo hanno diviso il pubblico. Da una parte ci sono quelli che hanno applaudito il gesto dell’ex moglie di Al Bano e, dall’altra, ci sono quelli che vedono nel suo gesto l’ennesimo tentativo di essere al centro della scena. A rispondere a tono alla Power, però, non sono stati i fans, ma Davide Maggio che ha deciso di lanciare una frecciatina all’indirizzo di Romina. “Se avessi evitato tutti i teatrini che hai fatto in tutte le ultime apparizioni in tv con Al Bano, stai pur certa che il silenzio sarebbe stato assordante e non sarebbe stato necessario chiederlo”, ha scritto Davide Maggio. La replica di Romina Power arriverà nelle prossime ore o l’ex moglie deciderà di restare in silenzio come ha chiesto? Da parte sua, invece, Al Bano ha preferito non entrare nel merito della questione scegliendo la strada dell'indifferenza.

