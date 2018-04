SABRINA FERILLI/ "In passato non volevo figli per la carriera, ma oggi me ne pento..." (Saturday Night Live)

Sabrina Ferilli sarà ospite della puntata di questa sera del Saturday Night Live, condotto da Claudio Bisio. La sua vita tra grandi successi e qualche rimpianto.

14 aprile 2018 Bruno Zampetti

Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli sarà uno degli ospiti di Claudio Bisio nella puntata di questa sera del Saturday Night Live. Il popolare show americano ha esordito la scorsa settimana su Tv8 e andrà in onda per sei settimane consecutive nel canale in chiaro della piattaforma Sky. Il conduttore si confronterà con divertenti gang e interviste con i suoi ospiti, tra i quali ha scelto proprio la famosa attrice romana. Un'occasione imperdibile per un confronto decisamente ironico e pungente, con l'attrice nota per la sua partecipazione a film e fiction televisive che le hanno valso la vittoria di cinque Nastri d'argento (di cui uno speciale, nel 2016, per l'impegno civile con la sua interpretazione in Io e lei), un Globo d'oro, quattro Ciak d'oro e numerosi altri premi e riconoscimenti comprese quattro nominations ai David di Donatello. Molte le pellicole rimaste nella memoria degli italiani tra i quali gli indimenticabili cinepanettoni quali Natale a New York del 2006 e Natale a Beverly Hills del 2009.

SABRINA FERILLI E I SUOI GRANDI SUCCESSI

Nata a Roma il 28 giugno 1964, Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate dagli italiani grazie alla sua prorompente bellezza ma anche alla simpatia. Può vantare su una lunga carriera che ha avuto inizio nel 1986 grazie al film Portami la luna di Carlo Cotti anche se il successo è arrivato a partire dall'anno successivo prima con Caramelle da uno sconosciuto, regia di Franco Ferrini, e in seguito con I picari di Mario Monicelli (1988). Tante le pellicole degne di nota, tra le quali segnaliamo Vite strozzate, regia di Ricky Tognazzi (1996), Ferie d'agosto di Paolo Virzì (1996), il film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino (2013) e più di recente The Place, con regia di Paolo Genovese (2017) e Ricchi di fantasia di Francesco Micciché (2018). Anche il mondo della televisione l'ha vista grande protagonista con la partecipazione in numerose serie televisive quali Commesse, Anna e i cinque, Dalila e moltissime altre.

LA CONFESSIONE

Conosciamo Sabrina Ferilli, ospite della puntata di oggi del Saturday Night Live, soprattutto nel suo ruolo di attrice divertente e spensierata. Eppure la vita non è sempre stata facile come lei stessa ha confermato in un'intervista rilasciata qualche tempo fa al quotidiano La Stampa. In essa, la Ferilli ha parlato del tasto dolente ovvero la mancanza di un figlio. Un errore da lei stessa commesso in passato, quando aveva evitato la maternità per non frenare la sua carriera nel mondo del cinema e dello spettacolo: "In passato non volevo avere figli, ero troppo presa dalla mia vita di attrice. Poi però cambiai idea e cercai di adottarne uno ma non sono stata molto fortunata, capita. Così non se n'è fatto mai nulla. (...) Non ne faccio una malattia. Non amo confrontare la mia vita con quelle degli altri, preferisco pensare a me e al mio percorso individuale". Per quanto riguarda il ruolo nel film La grande bellezza aveva ammesso: "Quando Paolo Sorrentino decise di affidarmi il ruolo rimasi a dir poco spiazzata perché non avevo mai avuto una parte del genere. E invece ad oggi devo dire che aveva ragione lui, ci aveva visto giusto".

