Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti 14 aprile: Massimiliano Morra e il team di Ballando, e Al Bano?

Sabato Italiano torna in onda oggi con una nuova puntata in cui, tra gli ospiti, ci saranno Massimiliano Morra e il team di Ballando con le stelle. Si parlerà di Al Bano e le sue donne?

14 aprile 2018 Hedda Hopper

A poche ore dalla messa in onda di Sabato Italiano sono ancora pochi i dettagli su argomenti e ospiti della puntata del 14 aprile. Eleonora Daniele viene da una settimana di successi con il suo Storie Italiane e il record di ascolti raggiunto con la doppia telefonata di Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso, saranno il tema anche di questo Sabato Italiano in onda oggi pomeriggio? Sembra proprio che il leone di Cellino San Marco abbia bloccato la Rai sulla messa in onda del filmato e della sua telefonata e questo lega un po' le mani della conduttrice che, però, potrà affrontare l'argomento rottura con i suoi ospiti tra i quali compare anche l'opinionista Turchese Baracchi. Dopo l'esternazione di Al Bano nell'ultima puntata di The Voice in cui il cantante parla di Romina Power come suo ideale di donna il dibattito è ancora perto e il tweet di Loredana Lecciso che continua a placare gli animi, sembra proprio che il tema caldo del giorno possa essere davvero questo.

DA AL BANO A BALLANDO CON LE STELLE

Insieme al gossip si parlerà anche di Ballando con le stelle. Come annunciato sui social, Massimiliano Morra e la sua Sara Divaira saranno tra gli ospiti della puntata di oggi di Sabato Italiano. L'attore ha sicuramente molto da raccontare e non solo sul suo ritorno in prime time questa sera ma anche sul suo ultimo incidente e sul ritorno alla recitazione dopo la fine di Furore 2 il cui finale è andato in onda la scorsa settimana. La promozione di Ballando con le stelle sarà sicuramente uno dei temi della giornata soprattutto dopo le polemiche in merito alla partecipazione di Maria De Filippi a Che tempo che fa, pubblicità che Milly Carlucci avrebbe evitato su Rai1, la rete che ospita il suo programma. Cos'altro vedremo oggi?

