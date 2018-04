Saturday Night Live/ Anticipazioni seconda puntata: Sabrina Ferilli e Fabri Fibra tra gli ospiti (14 aprile)

Saturday Night Live, anticipazioni seconda puntata del 14 aprile: Claudio Bisio insieme a tanti ospiti, da Sabrina Ferilli a Fabri Fibra, Elio e le storie tese e Rocco Siffredi.

14 aprile 2018 Valentina Gambino

Saturday Night Live, anticipazioni seconda puntata

Torna anche stasera la seconda puntata di Saturday Night Live, in onda su TV8 (tasto 8 del telecomando) a partire dalle 21 circa. “Live from Milano, it’s Saturday Night!”, la frase di rito per questo secondo appuntamento sarà pronunciata dall’attrice romana Sabrina Ferilli. Al suo fianco, sui tre palcoscenici della scenografia post industriale dello show, si avvicenderanno un numero molto importante di ospiti per una nuova puntata che sarà sempre all’insegna del divertimento ma anche di tanta ironia. Da Elio e le Storie Tese a Fabri Fibra, Rocco Siffredi e Giampaolo Morelli, questi saranno i protagonisti di SNL che sfiderà due mostri sacri della televisione: Ballando con le stelle in onda su Rai1 e il serale di Amici trasmesso dalla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Alla guida dello show ritroveremo anche stasera Claudio Bisio, che sarà aiutato da un cast di sette comici che si ritroveranno lì ogni sabato sera: Francesco Arienzo, Alessandro Betti, Mirko Darar, Annagaia Marchioro, Mary Sarnataro (anche inviata de Le Iene Show), Trejolie e Marta Zoboli.

Saturday Night Live, anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata del Saturday Night Live avrà anche questa volta la musica come protagonista. Ecco perché la dissacrante ironia di Elio e Le Storie Tese, approfittando anche della presenza di Rocco Siffredi in studio, avrà modo di rispolverare uno dei brani storici della band: John Holmes. Insieme al gruppo reduce da un ultimo posto al Festival di Sanremo, ci sarà anche il rapper Fabri Fibra che indosserà le inedite vesti di un direttore d’orchestra alternativo. Anche Sabrina Ferilli sarà protagonista di uno spaccato musicale rivisitando in maniera alternativa, Roma nun fa’ la stupida stasera, dedicata alla sua vera città del cuore: Tbilisi. Rocco Siffredi poi tenterà anche di abbordare delle donne in un bar, mentre Giampaolo Morelli sarà uno dei nuovi protagonisti della serie tv Brutville: cosa accadrebbe in un mondo dove tutti sono fatalmente brutti? Da non perdere l’appuntamento con il TG di satira Weekend Update e il nuovo episodio di Sguburra. La colonna sonora della serata è firmata dall’orchestra della Tom’s Family, guidata da Rocco Tanica.

© Riproduzione Riservata.