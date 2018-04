Sephora Ferrillo/ La ballerina riuscirà a far cambiare idea a Garrison?(Amici serale 2018)

Sephora Ferrillo è arrivata al serale di Amici 17. Nel corso della prima puntata la ballerina ha sofferto per lo stop imposto da Garrison, che non ha apprezzato la sua esibizione.

La ballerina Sephora Ferrillo è arrivata al Serale di Amici 17, ricevendo le dure critiche di Garrison durante la prima puntata del serale in onda sabato scorso. Durante la prima puntata del serale Sephora, pupilla di Alessandra Celentano, ha affrontato la sfida con Filippo, tra i favoriti del coreografo. Come prevedibile, Garrison ha dato il suoi voto al ballerino spiegando anche cosa non andava secondo lui nella ragazza: “Sephora avrà anche la tecnica, ma non si muove più in là di lì. Nella mia coreografia le ho chiesto di fare un po’ la frivola e non ha saputo farla. È sembrata una lucertola!”. La ballerina ha prontamente replicato alle parole del professore: “Sono convinta che la tecnica ce l’hai se hai studiato, fare la frivola non è una capacità, è un modo di essere che mi risulta difficile. Sono qui per imparare e cercherò di fare uscire fuori anche questo lato di me”. La risposta della ballerina ha suscitato la reazione di Simona Ventura, new entry nel cast del reality, che ha criticato l’atteggiamento della ragazza: “Volevo aprire una parentesi su Sephora: se hai un atteggiamento così non andrai da nessuna parte! È così, te lo dico io che ho 53 anni! Partecipi ad una grande scuola, e i no fanno meglio dei sì!”.

Sephora vuole far cambiare idea a Garrison

Subito dopo la puntata, nella casetta dei blu Sephora si è sfogata con i suoi compagni per ciò che le è stato detto dal maestro Garrison. “Se mi dice: “Voglio che tu mi faccia cambiare idea” Ma poi non mi fa esibire, io come ca**o faccio a farti cambiare idea?”, ha detto Sephora commentando lo stop impostole dal professore di Amici. La ragazza, in lacrime, non ha nascosto il suo dispiacere per le parole di Simona Ventura che l’ha descritta come una persona arrogante: “Se non rispondo sono troppo timida, se rispondo sono arrogante, e allora ditemi cosa devo fare! Io sono stata arrogante? Lei è stata arrogante!”. Durante la settimana, nella sala prove, Garrison e Sephora hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente. Il coreografo è rimasto piuttosto dispiaciuto quando la ballerina ha espresso il suo malessere per le critiche, ma ha confermato i suoi dubbi su di lei. Sephora, però, non vuole rinunciare alla seconda fase del serale e spera quindi di riuscire a far capire al professore che sta sbagliando. Garrison ha apprezzato la sincerità, anche se si è espressa in malo modo, e l’onestà con cui la ballerina ha risposto al suo giudizio.

