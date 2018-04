Simona Ventura/ “Io e Maria ci capiamo benissimo dal punto di vista culturale e intellettuale”(Amici 2018)

Simona Ventura è entrata a far parte della giuria esterna di Amici di Maria De Filippi. Nella prima puntata del serale la conduttrice ha espresso la sua approvazione per Biondo.

Simona Ventura è entrata a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi nei panni di giudice esterno. Nella prima sfida del Serale, in onda sabato scorso, la Ventura ha giudicato positivamente l’esibizione di Matteo dei Blu, che ha interpretato il brano “Il mare calmo della sera”. Per la conduttrice il ragazzo salentino ha un di voce timbro eccezionale “che spacca”. Super Simo non è stata altrettanto soddisfatta dalla prova di Valentina, che si esibita insieme a Fabri Fibra: la ballerina dei Bianchi ha dimenticato i passi della coreografia e si è ripetutamente bloccata. Invece Lauren, dei Blu, ha conquistato la Ventura con la sua prova proibitiva di ballo, che l’ha costretta a passare in poco tempo da uno stile di danza a un altro. La conduttrice ha elogiato la voce di Zic dei Bianchi che si è cimentato nell'interpretazione del brano di Eduardo De Crescenzo “Ancora” e l'esibizione di Emma della squadra Bianca, che ha cantato “No Roots” con Alice Merton. Dopo lo spettacolo in questione infatti la Ventura ha dichiarato che Emma è stata molto energica e che ha comunicato in maniera egregia il testo della canzone.

Super Simo colpita da Biondo

La Ventura è rimasta anche molto colpita da Biondo, il rapper della squadra blu, che ha eseguito il suo brano inedito “Dejavu”. Per Super Simo il ragazzo è dotato di una grande carisma ed è capace di coinvolgere il pubblico, come conferma la reazione dello studio alla sua esibizione. Nella prova di improvvisazione ideata da Luca Tommasini, Luca dei Bianchi ha affrontato Bryan dei Blu sulle note di “Judas” di Lady Gaga. Al termine di questa sfida, Simona Ventura ha dichiarato che entrambi i ballerini sono stati molto professionali, ma che lei ha preferito Luca, che si è poi aggiudicato la sfida. Nella sfida finale della prima puntata di Amici, Biondo ha cantato “Una carezza in un pugno” di Adriano Celentano, emozionando molto la Ventura che ha poi espresso la sua soddisfazione per la vittoria di Matteo a fine puntata. Poco prima della puntata di sabato scorso, Simona Ventura è stata intervista da TvBlog a cui ha confermato di trovarsi molto bene nel team di Maria De Filippi: “Io e Maria ci capiamo benissimo dal punto di vista culturale e intellettuale”.

