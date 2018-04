THE HURT LOCKER/ Su Rai Movie il film con Jeremy Renner (oggi, 14 aprile 2018)

The Hurt Locker, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 14 aprile 2018. Nel cast: Jeremy Renner e Anthony Mackie, alla regia Kathryn Bigelow. La trama del film di guerra.

14 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JEREMY RENNER

Il film The Hurt Locker va in onda su Rai Movie oggi, sabato 14 aprile 2018, alle ore 21.10. La pellicola del 2008 è stata diretta dalla regista Kathryn Bigelow, che si è basata su un soggetto scritto dal giornalista Mark Boal. La pellicola ascrivibile al genere dei film da guerra a connotazioni drammatiche è stato prodotta da un cartello di case di produzione (First Light Production, Kingsgate Films, Voltage Pictures, Grosvenor Park Media, Film Capital Europe Funds, Summit Entertainment), e vede tra gli attori principali i bravi Jeremy Renner e Anthony Mackie. La pellicola che è stata già visionata parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani andrà nuovamente in onda questa sera su Rai Movie, il canale del servizio pubblico dedicato al grande cinema d'autore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE HURT LOCKER, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola attenziona la storia di una squadra di sminatori dell'esercito degli Stati Uniti d'America impegnati nel conflitto medio orientale. Il team composto tutto da soldati specializzati viene inviato in una cittadina irachena, ognuno di loro vive questa situazione in maniera del tutto diversa. Tre della squadra, il sergente Will James (caposquadra) e i soldati Sanborn e Eldridge, sono un team molto unito, nonostante la morte di un loro amico che prima aveva le funzioni di comando. A pochi giorni dal congedo, Eldridge viene rapito da due iracheni, solamente l'intervento dei compagni lo salverà da morte certa. Durante l'azione di salvataggio il sergente ferisce il suo sottoposto, il ferito torna in patria nutrendo un sentimento di rabbia nei confronti del superiore, reo secondo lui di essere ormai impazzito. Dopo qualche mese anche i due artificieri rimanenti finiscono il loro turno e tornano negli stati Uniti d'America, l'adrenalina dei giorni passati nel teatro di operazioe non riesce però a farli ritornare alla vita normale. La fine del film è dedicato al ritorno di James che firma per il secondo turno iracheno.

© Riproduzione Riservata.