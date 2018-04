Ulisse, il piacere della scoperta/ Anticipazioni: viaggi ai confini del corpo con Alberto Angela (14 aprile)

Ulisse, il piacere della scoperta, anticipazioni del 14 aprile: ecco tutti i viaggi ai confini del corpo in compagnia di Alberto Angela, tutti gli straordinari temi della puntata.

14 aprile 2018 Valentina Gambino

Ulisse, le anticipazioni

Continua su Rai3, il viaggio di Ulisse, il piacere della scoperta. La prima serata nella terza rete, si riempie ancora una volta di emozionanti viaggi anche ai confini del corpo umano. Dalle 21.30 di oggi, sabato 14 aprile, Alberto Angela ci condurrà verso i limiti del nostro organismo. Vedremo persone eccezionali, capaci di imprese incredibili, e i ricercatori che li studiano per capire come ci riescono. Ma non finisce qui. incontreremo anche chi ogni giorno sfida i propri limiti del suo corpo e ci troveremo faccia a faccia alcune delle soluzioni tecnologiche alle quali si sta lavorando per permettere all’organismo di riconquistare delle funzioni apparentemente perse. Questo viaggio però avrà una particolarità: il divulgatore scientifico ci porterà per mano verso i traguardi che oggi gli esseri umani possono toccare, tenendo lo sguardo anche su ciò che la nostra specie ha sempre sognato di fare e che ha pensato fosse concepibile solo per creature superiori, come dei ed eroi dell’antichità.

Ulisse, le anticipazioni di oggi

Da queste interessantissime premesse, partirà il nuovo appuntamento in prime time con Ulisse, condotto da Alberto Angela. Il giornalista mostrerà come per alcuni secoli, l’uomo ha rappresentato le figure mitologiche che personificavano capacità a prima vista impossibili da raggiungere. Dei ed eroi non solo dell’antichità classica ma anche dell’oriente, fino ai moderni supereroi, ci condurranno in tutta la puntata, facendo da contrappunto ai traguardi che atleti sorprendenti hanno dimostrato di poter far raggiungere al corpo umano. Poi il giornalista ci farà incontrare uomini fortissimi che sono rappresentati come dei veri Ercole moderni. Ecco perché avremo modo di vedere come il mito di Icaro sia diventato quasi realtà attraverso volatori con tute alari, e comprenderemo cosa accade nella mente di una persona in grado di attraversare gli abissi in equilibrio su un esile filo teso. Successivamente spazio per due donne che si daranno da fare con un’arrampicata incredibile. Poi strizzeremo lo sguardo al futuro con la mano meccanica.

Le incredibili acrobazie di un monaco

Un monaco Shaolin, maestro di Kung Fu, eseguirà esercizi a prima vista impossibili, mentre alcuni neuroscienziati studiano cosa accade nel suo cervello mentre compie tali acrobazie. Un viaggio in oriente ci farà conoscere delle persone dotate di estremo autocontrollo e incontreremo delle persone straordinarie che vivono con una limitazione fisica, conquistando ogni giorno il traguardo verso la totale normalità. Nonostante queste imprese straordinarie, durante il nuovo appuntamento con Ulisse, saremo in grado di conoscere anche qualcuno che ha avuto modo di conoscere la sconfitta. Lui è Herbert Nitsch, che ha rischiato di morire perdendo una sfida contro gli abissi, ma che non si è mai arreso. Ecco perché questa sera lo seguiremo nel suo faticoso percorso di recupero fisico avendo a che fare con un uomo con lo straordinario potere di avere una forza di volontà e fisica, veramente fuori dal normale. Proprio la mente giovane e la capacità di non arrendersi mai, ci faranno anche scoprire degli atleti centenari alle prese con la loro ultima sfida: vivere il più possibile in buona salute.

