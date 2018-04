Uomini e Donne/ Gemma Galgani ci riprova con Giorgio: la stoccata di Anna Tedesco dopo l'addio (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani non ha dimenticato Giorgio Manetti e lo dimostra in puntata. Anna Tedesco le lancia una frecciatina

14 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Non sembra storia chiusa, almeno non come si credeva, tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. È la dama del trono Over di Uomini e Donne a tornare a parlare del cavaliere e dei loro bei ricordi andati nel corso dell'ultima registrazione tenutasi pochi giorni fa. La dama ha voluto ricordare di quando Giorgio le fece dono di una borsa che ancora oggi conserva, argomento al quale si è fatto cenno nel corso di una delle ultime puntate andate in onda. Una storia "infinita" quella tra Gemma e Giorgio, del quale decide di parlare anche Anna Tedesco. La dama, che ha lasciato il programma dopo le insistenti accuse di Gianni Sperti, che riteneva ci fosse una storia segreta tra lei e Giorgio, non nega che oggi per Gemma non c'è una grossa simpatia, anche se "nei primi tempi ho sempre parteggiato per lei, cosa che a quanto pare lei ha dimenticato" racconta in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Anna Tedesco contro Gemma: "Se io amassi una persona..."

È sempre qui che Anna Tedesco fa le sue osservazioni su Gemma Galgani e sul suo insistere nel conquistare Giorgio. La dama ammette: "Diciamo che, se io amassi una persona, non aspetterei di palesarlo in trasmissione. Una donna innamorata viene a bussare alla tua porta anche se sa che quel gesto per te non ha alcun valore, lo fa per se stessa non per gli applausi. - alla frecciatina poi aggiunge - Sicuramente Gemma sta soffrendo, ma alla sua età dovrebbe essere in grado di dire basta e non incaponirsi per la solitudine; anche perchè Giorgio sta andando avanti, invece lei no". La Tedesco però continua: "Perchè si ostina? Gemma pensa di poterlo riconquistare, anche perché si è resa conto che lui le ha sempre dato le attenzioni di cui ha bisogno. - e conclude con una rivelazione su Manetti - Giorgio mi ha confidato di essere stato bene con lei durante la loro conoscenza e che era disposto a lasciare il programma per frequentarla. Poi da unomo ferito, una volta mi ha detto 'Gemma ha sporcato la nostra storia'".

