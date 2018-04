Uomini e Donne/ Nicolò Brigante sceglie Virginia? Marta in crisi: "Un periodo difficile" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante è pronto a scegliere Virginia Stablum? Marta Pasqualato in un momento molto difficile

14 aprile 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante e Marta Pasqualato

Il trono di Nicolò Brigante è agli sgoccioli. Il tronista di Uomini e Donne è pronto a fare la sua scelta che ricadrà su una tra Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Un importante svolta in questo percorso, che da molto tempo ormai si concentra sulle due corteggiatrici soltanto, è arrivata nel corso dell'ultima registrazione, quando Nicolò ha deciso di portare Virginia a Parigi! Una romantica sorpresa che ha lasciato Marta senza parole e che potrebbe voler indicare quale sarà la direzione della scelta del tronista. Nonostante, infatti, a Marta, Nicolò abbia presentato suo padre e sia stata la prima ad entrare così intimamente nella vita del tronista, mai il Brigante le ha organizzato un'esterna del genere, portandola addirittura fuori Italia.

UN MESSAGGIO DI MARTA PER NICOLO'?

È questo che ha fatto crollare le certezze della Pasqualato, causandole molto dolore. La conferma arriva dagli indizi social che la corteggiatrice sta lasciando in queste ore. Su Instagram, Marta si è scusata con i fan dell'assenza di questi ultimi giorni, chiarendo che, purtroppo, sta vivendo un periodo un po' complicato. Che sia proprio a causa di Nicolò? A rincarare la dose arrivano alcune frasi della canzone "Stai attenta" dei Negramaro, che la corteggiatrice condivide ancora su Instagram. Eccole: “Stai attenta, attenta che mi uccidi in questa stanza. Se chiudi gli occhi un treno è già in partenza, un passeggero sai perde con poco la pazienza, come me che resto senza. Il cuore l’hai rubato ad una stro….! Non fare casa a questa impertinenza. Stai attenta, stai attenta almeno te. Non dar la colpa a me, la colpa a me.” Che siano un chiaro messaggio a Nicolò?

