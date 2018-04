VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 14 aprile: Alessia Marcuzzi e Barbara D'Urso da Silvia Toffanin

Verissimo torna in onda oggi, sabato 14 aprile, alle 16.10 su canale 5. Ospiti di Silvia Toffanin sono Alessia Marcuzzi, Barbara D'Urso, Elena Morali, Annalisa.

14 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Silvia Toffanin, Verissimo

Nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di canale 5 che torna in onda oggi, 14 aprile con tantissimi nuovi ospiti, pronti a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin. A poche ore dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2018 arriverà Alessia Marcuzzi per raccontare la sua isola mentre Barbara D’Urso presenterà la nuova edizione del Grande Fratello che partita su canale 5, martedì 17 aprile. E ancora, Elena Morali, l’ultima eliminata dell’Isola dei Famosi ad un passo dalla semifinale. Per la parte musicale, invece, ci sarà Annalisa, protagonista di un periodo d’oro. Infine, nel salotto di Silvia Toffanin tornano i protagonisti de Il Segreto. Insieme, infatti, arriveranno direttamente da Puente Vejo, Raimundo Ulloa e Donna Francisca per svelare succose anticipazioni sulla famosa soap opera spagnola.

ALESSIA MARCUZZI E LA SUA ISOLA DEI FAMOSI 2018

Dopo essere stata ospite di Silvia Toffanin prima che partisse l’Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi torna nello studio di Verissimo per raccontare le emozioni vissute negli ultimi tre mesi quando mancano poche ore alla finalissima. Lunedì 16 aprile, infatti, il pubblico sceglierà il vincitore del reality e, prima di congedarsi dal pubblico, la bionda conduttrice ha deciso di svelare i retroscena di un’edizione ricca di polemiche. Condurre l’Isola dei Famosi 2018 non è stato affatto facile per Alessia Marcuzzi che, per settimane, è stata al centro dello scandalo canna-gate insieme a tutta la produzione. La conduttrice, in un’intervista faccia a faccia con Alessia Marcuzzi, svelerà le sue sensazioni e il rapporto con Eva Henger contro cui si è scagliata nel corso di una delle ultime puntate.

BARBARA D’URSO E L’AVVENTURA DEL GRANDE FRATELLO 2018

Martedì 17 aprile, in prima serata su canale 5, torna in onda il Grande Fratello con la quindicesima edizione. Ai microfoni di Silvia Toffanin, la conduttrice Barbara D'Urso racconterà le novità del reality, svelando alcune anticipazioni di quello che vedrà il pubblico. La conduttrice svelerà i segreti dei concorrenti e della casa che avrà una parte più disagiata e una camera per gli ospiti. La D’Urso che si dividerà tra il Grande Fratello, Pomeriggio Cinque e Domenica Live spiegherà come riuscirà a conciliare il tutto. Non mancherà, poi, un commento sul ritorno della fiction Dottoressa Giò e sui compagni di viaggio, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo che non saranno dei semplici opinionisti.

