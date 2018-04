Valentina Verdecchi/ La ballerina che non piace ad Alessandra Celentano e al web (Amici serale 2018)

Valentina Verdecchi è una delle ballerine giunte al serale di Amici 17. La giovane mamma è stata duramente criticata da Alessandra Celentano durante la prima puntata del serale.

14 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Nella prima puntata del serale di Amici 17, andata in onda sabato 7 aprile, i dibattiti si sono concentrati nell'ambito del ballo, in particolare sulle esibizioni di Valentina Verdecchi e Sephora Ferrillo. Per quanto riguarda Valentina, della squadra bianca, Alessandro Celentano aveva preparato una coreografia in cui avrebbe dovuto ballare un tango contemporaneamente alla professionista Anbeta Torromani che avrebbe eseguito la sua stessa coreografia, mettendo così in risalto le carenze tecniche dell'allieva. La prova ha messo a disagio sia Valentina che Anbeta, che ha dichiarato di non essere d'accordo nel fare la comparazione : “Quando Anbeta ha visto il video della Celentano voleva rifiutarsi di ballare, lo ha fatto solo per rispetto mio”, ha spiegato in diretta Maria De Filippi. Dopo il tango di Valentina, anche la commissione esterna si è divisa. Simona Ventura e Marco Bocci hanno visto nella ballerina della scuola una certa luce, sensualità e carisma. Anche Alessandra Amoroso si è complimentata con la ballerina per la sua grinta e per il coraggio avuto nel confrontarsi con una ballerina come Anbeta. Mentre Heather Parisi sembrava concordare con la maestra della scuola.

Anche il web critica Valentina

Al termine della prova Valentina si è detta soddisfatta, ma la Celentano ha smontato subito ogni entusiasmo: “Non c'è paragone tra lei e Anbeta, era solo per mostrare cosa vuol dire saper ballare e cosa vuol dire non saper ballare. Io ho visto la parodia di una ballerina. La volontà non basta. Fare la coreografia fino alla fine non significa farla bene”. Sui social, sono molti i fan di Amici di Maria De Filippi che condividono il parere della Celentano: “Potrei anche capire che non le vengano benissimo i passi più tecnici, ma Valentina è stata sgraziata e completamente fuori tempo per tutta la durata del pezzo. Semplicemente imbarazzante”, ha scritto un utente. E ancora: “Valentina la ballerina più scarsa ed arrogante mai vista nel programma” e “Raga Heather Parisi è team Alessandra Celentano, casualmente l’unica della giuria esterna che capisce qualcosa di danza è d’accordo con la Celentano per quanto riguarda Valentina!”.

