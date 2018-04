Valentina rivede la mamma ad Amici 17/ Il regalo del figlio Tommy lascia la ballerina in lacrime

Sorpresa per Valentina Verdecchi alla seconda puntata del serale Amici 17: in collegamento c'è sua madre che le mostra il regalo del suo bambino, Tommaso

14 aprile 2018 Anna Montesano

Valentina Verdecchi, Amici 17

Grande sorpresa nella nuova puntata del serale di Amici 17 per Valentina Verdecchi. La seconda fase del programma parte con la prova proibitiva del ballo che è dedicato alle donne e vede contrapporsi Valentina a Lauren. È proprio la ballerina dei bianchi la prima ad esibirsi, ma prima che Lauren salga sul palco, Maria De Filippi prende la parola per ricordare al pubblico ma soprattutto ai presenti che, prima di essere una ballerina, Valentina è una mamma. Si chiama Thomas suo figlio, ha 5 anni ed è ormai da molto tempo che la ragazza non può vederlo in quanto chiusa nelle casette e provare ogni giorno per il serale.

VALENTINA IN LACRIME PER SUO FIGLIO TOMMY

Maria De Filippi ha però una sorpresa per la ballerina di Amici 17: non l'arrivo di suo figlio - che essendo un minore non può apparire in tv - ma un collegamento che è con sua madre. La ballerina si commuove nel rivedere la madre che, come nota Maria, ha il suo stesso sorriso e la sua stessa risata. Valentina chiede subito del suo Tommy che, purtroppo, non vede da tempo e non può vedere neppure in video. Sua madre le fa però vedere i suoi ultimi lavoretti, quelli della Pasqua, che sono un fiore e un biglietto d'auguri che commuovono la ballerina della squadra dei Bianchi. Valentina Verdecchi però chiede alla mamma perché non le abbia fatto recapitare il regalo e la foto del suo bambino che le manca davvero tantissimo. Maria De Filippi le promette che tutto le sarà portato una volta tornata in casetta.

