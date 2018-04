Vasco Rossi, La Storia infinita/ Lo Speciale Tg5 su Vascononstop: da Modena Park al nuovo tour

Vasco Rossi protagonista dello Speciale Tg5: oggi, in seconda serata, Susanna Galeazzi racconta il Vasconnonstop dopo il record del concerto di Modena Park.

14 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Vasco Rossi

Vasco Rossi torna protagonista in televisione. Oggi, in seconda serata, subito dopo il secondo serale di Amici 17, su canale 5, va in onda lo speciale del Tg5 intitolato “Vascononstop, La Storia infinita” dedicato a Vasco Rossi, il più grande roker della musica italiana, capace non solo di riempire gli stadi italiani, ma di unire generazioni intere. Susanna Galeazzi ha incontrato il rocker di Zocca che, con la sua solita schiettezza e semplicità racconterà le emozioni vissute a Modena Park, ma anche la voglia di continuare a salire sul palco nonostante siano passati quarant’anni dall’inizio della sua carriera. "E stasera un Vasco in grande forma a speciale tg5 con SUSANNA Galeazzi" ha twittato il direttore del Tg5, Clemente Mimun. Lo speciale che il Tg5 ha dedicato al Komandante arriva a poche settimane dal ritorno di Vasco Rossi che, presto, tornerà sul palco per regalare nuove emozioni ai suoi fans.

ROSSI, DA MODENA PARK AL TOUR ESTIVO

Il concerto di Modena Park del 1° luglio 2017 ma ha contribuito anche a far entrare Vasco Rossi nel Guinness dei Primati per il più alto numero di spettatori paganti ad un concerto. Lo show di Modena Park è ancora negli occhi e nel cuore dei fans che pensavano che, nell’estate del 2018, Vasco si sarebbe preso un periodo di riposo. Legatissimo al suo popolo, Vasco non riesce a stare lontano dal palco. Il contatto con i fans è ciò che spinge il rocker a cantare e a scrivere ancora canzoni. Dal 1° giugno, così, Vasco tornerà sul palco per nuovi concerti che porteranno il Komandante a Torino, Padova, Roma, Bari e Messina. In queste settimane, il Blasco è a lavoro per mettere a punto una scaletta indimenticabile come ha annunciato sui social. “Sto mettendo a punto la scaletta perfetta per il VascoNonStop Live 2018 (…) Sarà un concerto molto rock con momenti di grande emozione e coinvolgimento. Ci saranno delle belle sorprese con canzoni che non faccio da tempo dal vivo e non vedo l’ora di cantare”, ha fatto sapere Vasco.

