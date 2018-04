Zachary Levi/ L'attore di Shazam! contro le critiche: "Il mio fisico? Nessun costume, frutto di duro lavoro"

14 aprile 2018 Anna Montesano

Zachary Levi

Le foto del dietro le quinte di Shazam! hanno scatenato nei confronti di Zachary Levi un gran numero di critiche. La prestanza fisica mostrata dall'attore in questi fatti è stata creduta da molti come "falsificata". Per il popolo del web e per molti fan, Levi starebbe indossando un presunto costume molto imbottito, che servirebbe a far sembrare il suo fisico più muscoloso di quanto non sia in realtà. Da qui le critiche e le accuse nei confronti dell'attore che ha però deciso di rispondere e dire la sua. La star del film di David F. Sandberg ha difatti postato su Instagram una foto che lo ritrae nel pieno del suo duro allenamento in vista dei lavori sul set. L'attore mostra un fisico che è ben altro che asciutto o poco in forma, palesando, quindi, di non avere un costume che lo faccia sembrare più possente.

LA RISPOSTA DELL'ATTORE ALLE CRITICHE

Lo scatto postato su Instagram, che lo vede nel mezzo dell'allenamento, è accompagnato a un messaggio che ben chiarisce il suo duro regime alimentare che, con la pratica fisica, è servita ad ottenere l'attuale forma. "È come dice il vecchio proverbio: "duro lavoro, nel tempo, oltre a pollo e broccoli, meno carboidrati, diviso per proteine ??del siero di latte, in cui" X "rappresenta la quantità di supplementi e" Y "rappresenta il sentimento di" PERCHÉ diavolo sto facendo questo a me stesso?! ", moltiplicato per sfrontati autoscatti mentre guardavo da nessuna parte ... portati dietro te ... equivale a risultati." Una risposta ironica ma che ben chiarisce la situazione ai detrattori.

