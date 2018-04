Aldo Scardella/ Lo studente sardo che si suicidò dopo dopo 185 giorni in prigione (Sono innocente)

Questa sera nella trasmissione “Sono innocente” su Rai3 si parlerà della tragica vicenda dello studente universitario Aldo Scardella, accusato ingiustamente di omicidio nel 1985.

Sono innocente, in onda su Rai 3

Il caso Aldo Scardella rimarrà nella storia degli errori giudiziari commessi in Italia. E non solo perché il giovane studente di Cagliari verrà ritenuto responsabile dell'omicidio dell'imprenditore Giovanni Battista Pinna: i 185 giorni che Scardella trascorrerà in carcere lo spingeranno infine verso il suicidio. Le accuse contro il ragazzo riguardano un omicidio avvenuto due giorni prima di Natale, nel 1985. In quel giorno due (o tre) criminali vengono avvistati mentre prendono di mira il titolare di una rivendita di liquori sita a Cagliari, mentre sta preparando la chiusura. Nonostante non ci fosse alcuna prova, sarà l'universitario cagliaritano a essere accusato del delitto e infine rinchiuso in una cella di isolamento del penitenziario di Oristano. La storia di Aldo Scardella verrà raccontata da “Sono Innocente”, il programma di Rai 3, nella puntata di oggi, domenica 15 aprile 2018. Una storia agghiacciante che dimostra come il ragazzo sia stato costretto non solo a subire un'accusa ingiusta, ma anche a rimanere del tutto isolato. Gli inquirenti infatti stabiliranno che nessuno, né la famiglia né il suo difensore, possano avvicinarlo. Da quel carcere, ricorda Il Giornale, Scardella uscirà solo una volta morto, nei primi giorni di luglio del 1986.

Il passamontagna trovato nel giardino di casa Scardella

Perché Aldo Scardella è stato considerato colpevole del delitto di Giovanni Battista Pinna? Tutto ruota attorno a un passamontagna che i killer dell'imprenditore cagliaritano lasceranno nel giardino dello studente, a poche centinaia di metri dalla scena del crimine. Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio di Pinna è avvenuto per la rapina messa in atto dai due killer, intenzionati a derubare il titolare del Bevimarket dell'incasso. Tre giorni dopo l'omicidio, la Squadra Mobile di Cagliari entrerà nella casa di Aldo Scardella per perquisirla e il giovane verrà interrogato. Anche se il 24enne riuscirà a fornire subito un alibi e non verranno riscontrate tracce sul passamontagna, nessuno crederà all'innocenza di Aldo, che verrà quindi trasportato nel penitenziario di Oristano. Eppure il capo d'accusa citerà la presenza di indizi di colpevolezza sufficienti a poterlo indicare come responsabile dell'omicidio Pinna e anche a rinchiuderlo in isolamento forzato per dieci giorni. Il motivo è da ricondurre a quegli indizi, scrive Il Giornale, che anche se non dimostrano con certezza la colpevolezza di Scardella, sono sufficienti per le autorità per metterlo sotto pressione. Un tentativo di farlo crollare tramite torture morali che in seguito alla sua morte verrà messo al vaglio del Parlamento italiano. Solo dieci anni dopo il suicidio di Aldo si riuscirà a scoprire i colpevoli dell'omicidio Pinna, Walter Camba e Adriano Peddio, grazie a un collaboratore di giustizia.

Enzo Tortora si occupò del caso

Il suicidio di Aldo Scardella ha messo l'accento su tanti punti interrogativi. Le lacune sul modus operandi della Procura di Cagliari sono state sottolineate da diverse interrogazioni parlamentari richieste dai cittadini italiani, con cui si sono messi in luce i diversi errori. A partire dal fatto che la famiglia di Aldo è stata informata del carcere in cui si trovava rinchiuso solo diversi giorni dopo il suo arresto. Senza considerare, ricorda Il Giornale, che al ragazzo è stato impedito non solo di avere un contatto con la propria famiglia, ma anche con il difensore. L'avvocato tra l'altro non è riuscito a parlare con lo studente cagliaritano nemmeno nei mesi successivi al suo arresto, mentre la famiglia lo incontrerà 3 volte in tutto. Aldo Scardella tuttavia non è mai stato dimenticato, soprattutto da chi si è ritrovato a condividere con il 24enne, seppur a distanza di tanti anni, lo stesso crudele destino. Rimane nella memoria il desiderio di Enzo Tortora infatti di voler deporre dei fiori sulla tomba del giovane. E non solo, perché per uno scherzo del destino anche il collaboratore di giustizia Antonio Fanni, che dodici anni dopo la tragedia ha scagionato Scardella da ogni accusa, si ucciderà nel carcere di Spoleto. Il pregiudicato era conosciuto come membro della banda Is Mirrionis, ricorda Repubblica, una gang che negli anni Ottanta ha messo in ginocchio Cagliari a causa di furti, rapine, attentati e omicidi.

