Alvaro Soler/ Successo col singolo "La cintura" e amore a gonfie vele con Sofia Elle (Che tempo che fa)

Alvaro Soler è uno degli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di oggi, domenica 15 aprile, di "Che tempo che fa". Il cantante spagnolo è tornato in radio con "La cintura".

Alvaro Soler

Alvaro Soler ha registrato un nuovo successo grazie al suo “La cintura”, il nuovo singolo che ha distribuito a fine marzo in tutto il mondo. Ritmo frizzante pronto a diventare il nuovo tormentone estivo. Del resto Soler è riuscito a cavalcare l'onda del successo anche grazie a brani molto orecchiabili e che hanno subito colpito il pubblico internazionale. Questa sera, domenica 15 aprile 2018, lo vedremo inoltre fra gli ospiti di Che tempo che fa su Rai 1. E non solo, perché l'artista di origine spagnola ha già annunciato che ritornerà in Italia per il suo nuovo tour, a cui di recente ha aggiunto due nuove date che lo vedranno in live nel nostro Paese. Il 18 luglio sarà infatti al Marostica Summer Festival, mentre il 12 agosto lo vedremo a Villa Bertelli di Forte dei Marmi. Manca poco quindi prima del rilascio del suo nuovo album, il secondo di Soler, che lo vede impegnato in un duetto con Max Gazzè per il singolo “Sonrio” e con Jennifer Lopez per la sua hit “Under the same sun”, la versione inglese della conosciuta “El mismo Sol”. Il successo sembra ormai assicurato, anche perché, come ricorda TgCom24, Alvaro Soler è riuscito a rimanere in cima alla classifica degli album più venduti in Italia per ben 53 settimane no stop. Tutto merito di “Eterno Agosto”, il disco con cui ha debuttato e che gli ha permesso di conquistare 6 Platino.

Alvaro Soler e la fidanzata Sofia Ellar

Amore e musica sono gli ingredienti segreti dell'ultima ricetta di Alvaro Soler. Il cantante spagnolo non ha solo conquistato il primo posto su iTuner grazie al suo nuovo singolo “La Cintura”, ma sta vivendo una pagina dorata anche dal punto di vista romantico. A dimostrarlo uno scatto pubblicato su Instagram in questi giorni, in cui lo si vede impegnato in un bacio innocente e pieno di sentimento con la fidanzata Sofia Ellar. L'annuncio ufficiale della loro relazione risale allo scorso San Valentino, data in cui l'artista ha deciso di rispondere ad una delle domande più quotate fra le ammiratrici. Impossibile non notare la somiglianza fra il nome della fidanzata e quello di uno dei suoi brani più celebri, con cui è riuscito a conquistare il panorama musicale. I due si sono però conosciuti nel 2016 ed è in quello stesso anno che Soler ha distribuito l'album che contiene il singolo. Questo tipo di calcolo smentirebbe quindi che le due Sofia rappresentino la stessa persona, soprattutto perché lo stesso cantautore, in un'intervista che risale al periodo ad X Factor, aveva rivelato che la Sofia della canzone era in realtà un'ex fidanzata che lo aveva lasciato per un altro.

