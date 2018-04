Ascolti TV 14 aprile/ Ballando con le stelle e Serale Amici pareggiano: lo show della Queen non decolla

15 aprile 2018 Valentina Gambino

Eccoci con gli ascolti TV in riferimento alla giornata di ieri, sabato 14 aprile 2018. Chi ha trionfato tra Ballando con le stelle e il serale di Amici 2018? Dopo uno scontro che ha visto la vittoria dello show di Rai1 la passata volta, adesso stiamo parlando di un potenziale testa a testa. La sesta puntata del programma condotto da Milly Carlucci è stata vista da 3 milioni 742mila telespettatori medi pari al 20,08% di share (Ballando…tutti in pista invece: 4 milioni 189mila telespettatori; 18,1%). Su Canale 5 il secondo appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è stato seguito da una media di 3 milioni 770mila spettatori pari al 20,08%. Per quanto riguarda le altre reti invece, sulla terza rete di Casa Rai, Ulisse – Il piacere della scoperta ha registrato il 7,3% (a seguirlo: 1 milione 549mila spettatori). Rai2, con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans, il 6,2% e il 4,2% (1 milione 471 mila; 1 milione 48mila). Su Italia Il gatto con gli stivali il 4,3% (993 mila). Rete4, con Il ricatto, il 2,7% (617 mila).

Ascolti TV, sostanziale pareggio: ma Amici non decolla

Sovrapponendo le curve auditel, Ballando con le stelle si è mantenuto al 25% contro il serale di Amici poco sotto per poi raggiungere il 30% (quando su Rai1 la puntata si era già conclusa). In sintesi, quello di ieri sera può considerarsi un parziale pareggio con Amici un poco sopra con il 20,35% contro il 20,23% di Ballando. Maria De Filippi però, a differenza di Milly Carlucci, ha fatto scendere in campo una artiglieria di lusso composta da Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali contro il programma Rai che ha schierato solo Gabriel Garko e una serie di personaggi famosi esattamente non troppo conosciuti. In sintesi quindi, il serale non ha floppato del tutto ma - anche questa volta - non ha conquistato il pubblico come si sperava. Il sostanziale pareggio comunque, vede un calo per entrambe le trasmissioni ma quello di Amici rappresenta essere il più clamoroso anche per il via di una commissione esterna formata da volti noti e amatissimi dal pubblico: da Giulia Michelini, ad Alessandra Amoroso e Marco Bocci.

Elisabetta Soldati su Instagram, sembra comunque fiera del risultato: "#BravaMaria @amiciufficiale grande puntata alle ore 22 i telespettatori sono 4 milioni 809 mila e alle ore 24,58 la share svetta al 31,85%", scrive. Gli internauti però, non la pensano esattamente allo stesso modo: “Bisogna ammettere le sconfitte e non postare gli ipotetici successi in tale orari... Quest'anno lo show non decolla ed è più che giustificato, noia assoluta, polemiche assurde, tutto già visto e rivisto, e soprattutto mancano i veri talenti... Avete fatto lo stesso share di ballando con le stelle, quindi questo grande successo non esiste, piuttosto cercate di migliorare e di fare un rinnovamento”.

