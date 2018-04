BARBARA D'URSO/ Grande Fratello Nip 2018: "Uno spaccato dell’Italia" (The Wall)

Barbara D'Urso ha raccolto la sfida di The Wall e questa sera raggiungerà il quiz show di Gerry Scotti per una sfida che si preannuncia imperdibile. In coppia con lei ci sarà...

Barbara D'Urso

Appuntamento imperdibile con Barbara D'Urso, che questa sera sarà fra i protagonisti vip che affronteranno il muro di The Wall: a lei, però, le sfide non fanno paura e fra qualche giorno sarà alle prese con la prima, vera scommessa della nuova stagione televisiva di Mediaset: il ritorno sul piccolo schermo del Grande Fratello. La nuova edizione, che contrariamente al format condotto da Ilary Blasy sarà dedicato ai "nip", vedrà nel cast personaggi che "hanno una certa notorietà per diversi motivi", ha chiarito la conduttrice, che raggiunta da Tv, Sorrisi e Canzoni ha precisato che si tratta soprattutto di "fidanzati di personaggi noti, persone con cognomi importanti. E poi studenti, elettricisti, commesse". Un nutrito gruppo di inquilini ignoti, quindi, vivrà sotto lo stesso tetto di alcuni concorrenti presi in prestito dal mondo che bazzica nella cerchia dei vip, per una edizione che, così come conferma Barbara D'Urso sulle pagine del noto settimanale, vuole rappresentare "uno spaccato dell’Italia".

In coppia con Simona Izzo

Per sfidare il muro di The Wall e conquistare il montepremi da destinare a progetti di beneficenza, Barbara D'Urso non sarà sola. A giocare in coppia con lei, infatti, ci sarà Simona Izzo, che dalla prossima settimana sarà al suo fianco nella nuova edizione del Grande Fratello. La conduttrice e l'opinionista gareggeranno fianco a fianco tra lanci, sfere e domande di cultura generale, e proprio in questo clima presenteranno tutte le indiscrezioni della nuova stagione del reality al via il prossimo 17 aprile. Fra le novità, ha annunciato la conduttrice fra le pagine di "Tv sorrisi e canzoni",la presenza di persone con le quali "chiunque potrà identificarsi", che condivideranno gli spazi di una casa che "all'interno è stata completamente rinfrescata" e che sorprenderà il pubblico di Canale 5 con "colori e arredi diversi, e nuove stanze segrete". A un passo dalla nuova edizione del padre di tutti i reality, come se la caverà Barbara D'Urso alle prese con il quiz condotto da Gerry Scotti?

