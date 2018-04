BIANCO, ROSSO E VERDONE/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi, 15 aprile 2018)

Bianco, Rosso e Verdone, il film in onda su Iris oggi, domenica 15 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Magda Ghiglioni e Milena Vikotic. Il dettaglio.

15 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE MILENA VIKOTIC

Il film Bianco, Rosso e Verdone va in onda su Iris oggi, domenica 15 aprile 2018, alle ore 23.15. Del film Carlo Verdone è anche regista, oltreché protagonista nei tre personaggi dalle storie surreali e così diverse, ma per certi aspetti affini. Al suo fianco la povera Magda Ghiglioni (il ruolo fu interpretato dall'attrice Irina Sanpiter, recentemente scomparsa), come dimenticare il suo piemontese 'non ce la faccio più', la meravigliosa e così genuina Elena Fabrizi, meglio chiamarla Sora Lella per rendere gloria a questa figura di una Trastevere da cartolina, regina della Roma culinaria e sorella di Aldo, Milena Vikotic nei panni di una ammaliante prostituta, un universo caratterizzato da vizi, virtù, tic e ingenuità di un'Italia comica ma reale, plausibile, solamente grottesca nell'esagerazione pantomimica dei personaggi. Tre personaggi in cerca d'autore? Assolutamente no! 'Bianco, Rosso e Verdone' sono piuttosto tre personaggi alla ricerca della loro personalità reale, vittime degli stereotipi della loro persona. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BIANCO, ROSSO E VERDONE, LA TRAMA DEL FILM

Nella storia 'on the road' di Furio, Mimmo e Pasquale, tutti e tre in viaggio per tornare al paese d'origine per le elezioni politiche, personaggi e figure allegoriche di quella società grottesca intersecheranno con il trio storie e vicende. Furio, patetico esemplare di uomo pieno di sicurezze, l'apoteosi del planning man famigliare il quale non ama situazioni non controllabili. Tutto nella vita della vita di sua moglie e dei suoi due figli è sotto controllo, il carico delle valigie, le canzoni da cantare o i giochi per ingannare il tempo in macchina, la lista delle cose da fare prima del viaggio. Ma un incidente sul percorso cambierà le vite e le certezze non solo di Furio ma anche della povera moglie, Magda, la quale è vero 'non ce la fa più', ma in quegli occhi profondi nascosti da un sorriso felino di Raoul, playboy interpretato dall'attore romano Angelo Infanti, cadranno le sue barriere di auto-difesa. Poi c'è l'ingenuo Mimmo, un ragazzone che attraverserà l'Italia assieme alla nonna, Sora Lella. Ipocondriaco e sulle righe, Mimmo vorrà essere la 'badante' di una nonna che come Magda non ne potrà più delle attenzioni assillanti del nipote. 'Non mettere troppi zuccheri nel caffè, hai fatto l'insulina? hai preso la pastiglia?. La nonna di Mimmo è invece dotata di un grande carattere che contrasterà con le paranoie del nipote in un epilogo incredibile e tenero. Memorabile la ricerca nel cimitero, durante il viaggio, di un vecchio amico deceduto, nome che la nonna non ricorda, nome he è 'tipo riso, soriso, me vien da ridè...', un masterpiece della comicità italiana. Infine Pasquale, migrante in Germania, di ritorno anche lui nel paese natio per le elezioni, il perfetto emigrato di successo che torna con la macchina bella, con il coprivolante in pelo, scippato sulla strada da ladruncoli della serie 'bentornato a casa!'.

© Riproduzione Riservata.