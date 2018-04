Ballando con le stelle 2018/ Pagelle: dal caso Notaro ai ritocchini di Garko (sesta puntata)

A Ballando con le stelle, Gabriel Garko stupisce tutti: il tango con la Giovanatti conquista cinque 10. Ottima la Notaro, che risponde alle accuse con la consueta classe.

15 aprile 2018 Rossella Pastore

Ballando con le stelle, il cast della tredicesima edizione

Prova speciale per le Stelle di Ballando, chiamate a cimentarsi in una danza assolo. È una sesta puntata di Ballando con le stelle 2018 tutta da gustarsi, a cominciare dal piatto "vendetta" di Morra e Di Vaira. Che va servito freddo: "Ho visto delle cose che non mi sono piaciute. Ne avete dette di ogni, a cominciare dall'incidente. A differenza di altri, lui non l'ha mai fatto pesare". La frecciata è all'indirizzo di Porcella: "Voglio levarmi qualche sassolino". E lanciarlo alla giuria: "È stato detto che non facciamo prese, giochetti. Ma ho visto quickstep dove non c'era un passo di quickstep, paso doble dove non c'era un passo di paso doble". Il riferimento è chiaro, e non del tutto scontato. Vedi Ciacci: pesante e sgraziato, con Raimondo Todaro. Ma guai a criticarlo. Bene Minghi, che col suo salto di qualità ha stupito tutti. Giuria inclusa: "Abbiamo creato un mostro. Il demone del ballo si è impossessato di lui". Calzante il giudizio di Canino: "Sembravi ubriaco".

Cesare Bocci ci lascia la pelle. Anzi: le vertebre. "Mi è venuta un'ernia". Mariotto la dice lunga: "Sembravi uno schizofrenico". Con una camicia di forza hawaiana. Giaro Giarratana eccelle nella danza tribale: "Ottima performance. Sarà che la Sicilia è vicina all'Africa...". Ebbene, la task è a tema Senegal. Va peggio per il sardo Porcella, che perde qualche punto dopo l'incidente: "Niente malus, ma lo meriteresti". La giuria non usa mezzi termini: "Basta snowboard". Voto: 6. Gessica Notaro torna a parlare del caso Tavares: "Non sono io l'imputata. Non ci sto a sentirmi in difetto, non con questa faccia". I segni della violenza sono ancora visibili: "Mi mancano un po' di interventi, prima di tornare quella di prima. Ma forse non ci tengo nemmeno". La salsa di stasera merita una standing ovation: "Sono ammirato", commenta Canino, "riesci a tenere fuori tutto quel che ti circonda". La benda sull'occhio è più un rattoppo dell'anima.

Nathalie Guetta vuol essere sensuale. A tutti i costi, sacrificando anche la simpatia. Lucarelli è curiosa: "Ti serve fuori o dentro la pista?". Lei non ne parla, ma si teme coinvolgimento amoroso. Magari con Di Pasquale: "Mi ha tradito con una bionda!". Akash è tra i migliori della serata. La performance è godibile, seppur non perfetta. Tutt'altra storia per Garko: cinque i dieci per lui. Divertente il botta e risposta con Selvaggia: "Sei più vicino a Roberto Bolle di quanto tu lo sia a Robert De Niro. Datti alla danza!". Per fortuna non parla di ippica. C'è spazio anche per i gossip: "Rischiavo di non esserci, ho subìto un intervento al viso". Poi mette le mani avanti: "No, non sono rifatto". Sarebbe disonorevole, per il "sogno proibito" di milioni di italiane. O almeno, così lo descrive Milly: davvero gli standard sono così bassi?

© Riproduzione Riservata.