Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 15 aprile: Terence Hill, Pippo Baudo, Lorella Cuccarini, Alvaro Soler

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 15 aprile, alle 20.35 su Raiuno: ospiti di Fabio Fazio sono Terence Hill, Pippo Baudo, Lorella Cuccarini e Alvaro Soler.

15 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Che tempo che fa - Fabio Fazio

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 15 aprile, con una nuova puntata ricca di ospiti. Fabio Fazio, affiancato dalla bellissima Filippa Lagerback e dall’insostituibile Luciana Littizzetto, sempre pronta ad ironizzare gli argomenti del momento, faranno compagnia agli italiani per circa tre ore. Dopo Maria De Filippi, Biagio Antonacci, Enzo Iacchetti e Arturo Brachetti, ospiti della scorsa puntata, anche nell’appuntamento odierno ci saranno rappresentanti della televisione, della musica e del cinema che si racconteranno ai microfoni di Fabio Fazio svelando anche retroscena della propria vita privata e professionale. Dopo il commento surreale di Luciana Littizzetto sui fatti della settimana, poi, seguirà il Tavolo di che tempo che fa che ospiterà sia gli ospiti fissi che quelli settimanali.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 15 APRILE

Per gli amanti della musica, nello studio di Che tempo che fa arriva il cantante spagnolo Alvaro Soler che, dopo aver fatto ballare gli italiani nelle ultime estati, torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “La Cintura” volato subito al primo posto su ITunes, che anticipa l’album in uscita a settembre. E ancora Carmen Consoli che ha pubblicato l’album intitolato “Eco di Sirene”, una raccolta con le sue canzoni più belle con un nuovo arrangiamento, e Terence Hill, dal 19 aprile nelle sale con “Il mio nome è Thomas", film di cui è protagonista, regista e sceneggiatore. E ancora Lorella Cuccarini, protagonista a teatro insieme all’amico Giampiero Ingrassia della commedia “Non mi hai più detto ti amo”, dopo vent’anni dal grande successo di Grease e Pippo Baudo, pilatro della televisione italiana che, nella sua lunghissima carriera, ha scoperto tantissimi talenti. Infine, spazio all’attualità con il giornalista, saggista ed esperto di storia Paolo Mieli.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Al tavolo di Che tempo che fa siederanno, come ogni settimana, Fabio Volo, la simpatica Orietta Berti, il divertente Nino Frassica e Gigi Marzullo con le sue improbabili domande. A chiacchierare con Fabio Fazio resteranno Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. E ancora Serena Autieri, protagonista a teatro con Tosca D’Aquino dello spettacolo “Ingresso Indipendente”, lo chef stellato, personaggio televisivo e giudice di Masterchef Italia, Bruno Barbieri e la campionessa di sci Valentina Greggio, imbattuta da tre stagioni e con al suo attivo ben 25 vittorie di fila in Coppa del Mondo. Infine, al tavolo, ci saranno anche Enrico Ruggeri, in tour con i Decibel e Rosita Celentano.

© Riproduzione Riservata.