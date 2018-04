Domenica In/ Anticipazioni: Paola Barale e Marco Carta ospiti, “Processo a Ballando” e ricette (15 aprile)

Domenica In anticipazioni e ospiti di oggi, 15 aprile 2018: Paola Barale, Marco Carta, Guillermo Mariotto e Roberta Bruzzone in studio con Cristina Parodi.

15 aprile 2018 Valentina Gambino

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Anche questo pomeriggio, puntuale dalle 14 andrà in onda la nuova puntata con Domenica In. Con Cristina Parodi, ci sarà spazio come sempre per i tanti ospiti e numerosi talk dedicati nel corso dell’appuntamento. Si comincia con il particolare argomento “Giovani e droga”: cosa si nasconde nelle notti “da sballo” dei ragazzi? Tra vecchie e nuove dipendenze, la puntata in onda su Rai1 si aprirà indagando questo specifico aspetto. Ospiti in studio, Don Antonio Mazzi, che con la sua Fondazione Exodus aiuta i tossicodipendenti di tutte le età a ricominciare una nuova vita, Gianpietro Ghidini, padre di Emanuele, ucciso dalla droga a soli 16 anni, Carolina Bocca, madre di un adolescente che è riuscito ad uscire dal vortice della tossicodipendenza, e Jack Jaselli, cantautore milanese segnato da un recente esperimento musicale e umano nel carcere femminile della Giudecca a Venezia. Per l’angolo dell’intrattenimento poi, ci sarà una lunga parentesi dedicata ad una intervista a Paola Barale che si racconterà ripercorrendo anche la sua carriera.

Nello studio di Cristina Parodi, insieme alla conduttrice ci sarà anche Elena Sofia Ricci. Le anticipazioni rivelano che l’attrice racconterà della sua carriera teatrale e cinematografica e svelerà anche delle gustosissime novità sul prossimo film in uscita. Per l’angolo della musica, Domenica In a ci sarà anche Marco Carta, che si esibirà con due suoi più grandi brani di successo, “La forza mia” e “Finiremo per volerci bene”. Ancora musica con le voci straordinarie di Sal Da Vinci, Karima e Silvia Salemi, accompagnati dalla band del programma. Proseguirà in diretta, il consolidato “Processo a Ballando con le Stelle”, in cui verranno commentati gli episodi più interessanti e controversi della puntata andata in onda ieri sera sulla rete ammiraglia di Casa Rai. In studio il giurato Guillermo Mariotto e Roberta Bruzzone. A vestire i panni di “Ballerino della domenica” sarà il conduttore Gianni Ippoliti. Benedetta Parodi invece, andrà “A casa di…” Paola Ferrari per una intervista tra i fornelli. In studio, un parterre di ospiti composto da Anna Pettinelli, Adriano Panatta, Catena Fiorello, Angela Rafanelli e Claudio Lippi.

