Domenica Live/ Anticipazioni: Loredana Lecciso, Gerry Scotti e il ricordo di Isabella Biagini (15 aprile)

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di Barbara d'Urso, oggi 15 aprile 2018: Loredana Lecciso in studio dopo la rottura con Al Bano, anche Iva Zanicchi e il ricordo ad Isabella Biagini.

15 aprile 2018 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Torna puntuale dalle 13.55, la nuova puntata di Domenica Live, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Barbara d’Urso alla guida. Quali ospiti e anticipazioni del nuovo appuntamento? Sicuramente in apertura ci sarà una bella parentesi dedicata alla morte di Isabella Biagini. Spazio poi per l’Isola dei Famosi, specie dopo l’arrivo in Italia di Elena Morali che proprio ieri ha partecipato a Verissimo. L’ex Pupa con molta probabilità potrebbe essere ospite alle prese con Simone Barbato (che aveva preso una cotta per lei) e Marco Ferri, dopo le presunte notizie di gossip che davano la bionda invaghita dell’influencer nonostante il fidanzamento con il comico Scintilla. Cosa accadrà? Lo spazio dedicato agli ex naufraghi, si presenterà anche questa volta abbondantemente ricco di colpi di scena, grazie al solito parterre di opinionisti pepati e pronti ad infuocare gli animi dei presenti in studio. Avremo anche modo di assistere al faccia a faccia tra Franco Terlizzi e Craig Warwick dopo le presunte accuse di omofobia. L’uomo che parla con gli angeli si è “fatto negare” più volte in diretta dalla ruspante conduttrice napoletana ma questa volta “non ha scampo”…

Dopo L’Isola, così come anticipato dal promo TV, ci sarà in onda con Barbara d’Urso anche Loredana Lecciso. L’ex compagna di Al Bano Carrisi finalmente romperà il silenzio dopo le pesanti accuse dell’attuale giudice di The Voice che, intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù, ha affermato: “io penso che questa incompatibilità di carattere possa essere stata anche la causa del mio infarto. Ma, sia chiaro, non sto accusando Loredana”. Per tutta risposta, la leccese condividendo la copertina su Instagram, aveva già velatamente risposto affermando: “Mi è stato insegnato che il bene che si fa deve essere dimenticato, anche quando non viene riconosciuto e, al contrario, viene tradito. Oggi mi sembra il più prezioso degli insegnamenti”. Questo pomeriggio, la bionda reduce da uno spettacolo teatrale nella sua città d’origine, avrà modo di specificare cosa sarebbe davvero accaduto nel corso di questi mesi di distanza che hanno ufficializzato la rottura dal compagno. Spazio infine, per una approfondita d’Urso intervista con Iva Zanicchi e Gerry Scotti.

