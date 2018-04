Gianni Ippoliti/ "Oggi il gossip vive di bufale e non di notizie vere" (Domenica In)

Gianni Ippoliti si prepara a sbarcare al Festival del Cinema europeo, dove lo vedremo con il suo ultimo prodotto per il grande schermo, il film Mi voleva Winspeare. Un cortometraggio che omaggia il Salento tanto amato dal conduttore e con protagonisti Santina Janne e Claudio de Paolis, al fianco di Oronzino Amato, Salvatore Poso e Errico Rossano. La pellicola di Ippoliti sarà proiettato fuori concorso e richiama come omaggio ad un monologo di Maurizio Micheli, dal titolo Mi voleva Strehler. Considerato figlio adottivo del Salento, il regista ha sottolineato a Telerama di aver avuto modo di conoscere tanti personaggi caratteristici di questa terra, da cui ha estratto le essenze di attori. Vedremo inoltre Gianni Ippoliti nelle vesti inedite di ballerino a Domenica In, nella puntata di questo pomeriggio, 15 aprile 2018. Istrionico per natura, l'autore ha inoltre di recente partecipato, anche se in modo indiretto alla Marathon 2018 che si è svolta a Roma ad inizio aprile. In modo ironico, Ippoliti ha pubblicato su Instagram la sua personale visione della 'corsa campestre', come ha definito la manifestazione della Capitale, mettendo al centro delle sue battute le buche che hanno reso difficile il percorso su strada a tutti gli atleti.

QUANDO ERA IL RE DEL GOSSIP

Sono trascorsi tanti anni da quando Gianni Ippoliti ha dismesso i panni di re del gossip. Epoche dorate per le pagine rosa della stampa italiana, ormai finite di fronte al fenomeno social in cui ogni vip diventa autore e protagonista di se stesso. In una recente intervista a Tv Talk, il conduttore ha infatti sottolineato come i tempi siano ormai cambiati rispetto ad un tempo. L'esposizione pubblica legata ai network online ha provocato infatti anche la scomparsa dei paparazzi, che anni addietro erano gli unici a poter dare caccia al vip, raccontando spesso risvolti destinati a rimanere oscuri e inediti. Ogni giorno chiunque potrebbe infatti realizzare un giornale di gossip, secondo Ippoliti: il segreto è sfruttare i social grazie al contributo di un buon grafico. Lo dimostra ai suoi occhi anche il recente fenomeno social di Chiara Ferragni e Fedez, che hanno provocato anche forti contestazioni per via della loro scelta di pubblicare diverse foto del figlio Leone. E non solo. Come ha fatto notare nella sua intervista video, la fortuna degli editori di gossip ad oggi è di riuscire ad ottenere forse un'attenzione pubblica maggiore grazie ad una bufala e non per le notizie vere.

