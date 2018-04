IL GATTO CON GLI STIVALI/ Su Italia 1 il film doppiato da Antonio Banderas (oggi, 15 aprile 2018)

Il gatto con gli stivali, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, domenica 15 aprile 2018. Nel cast i doppiatori: Antonio Banderas e Salma Hayek, alla regia Chris Miller. Il dettaglio

15 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

ALLA REGIA CHRIS MILLER

Il film d'animazione Il gatto con gli stivali va in onda su Italia 1 oggi, domenica 15 aprile 2018, alle ore 16.10. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Chris Miller ed è stata prodotta dalla DreamWorks che ha coinvolto grandi nomi del cinema americano che hanno prestato le loro voci ai personaggi principali della storia. Anche se il titolo ricorda in pieno la celebre fiaba popolare nata in Europa, in realtà le due storie sono completamente scollegate tra loro. Il regista Chris Miller ha già collaborato alla realizzazione di pellicole d'animazione che hanno riscosso molto succeso a livelllo internazionale. In primis ha curato la regia di Shrek Terzo, di cui è stato anche sceneggiatore. È inoltre famoso per aver doppiato alcuni film animati come Madagascar 3 - Ricercati in Europa, Shrek e Shrek Terzo. Nella versione americana i personaggi principali sono doppiati da Antonio Banderas, Salma Hayek e Zach Galifianakis. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GATTO CON GLI STIVALI, LA TRAMA DEL FILM

Il gatto con gli stivali è un noto ladruncolo che si guadagna da vivere derubando persone ricche e potenti. Tuttavia è stanco della nomea di malvivente e vorrebbe, in qualche modo ripristinare il suo buon nome con qualche azione benevola. Decide però di imbarcarsi in una nuova avventura truffaldina, cercando di accaparrarsi i famosi fagioli magici, così da raggiungere l'oca d'oro e le sue preziose uova. Lungo il suo cammino incrocia un personaggio imprevisto, che si rivela essere Kitty "Zampe di Velluto". Quest'ultima, molti anni prima collaborava con un suo ex amico, Dumpty, col quale il gatto con gli stivali aveva pianificato di rubare i fagioli magici. Pur di raggiungere il suo scopo, gatto con gli stivali decide di stringere un patto con Kitty e Dumpy, e così i tre si incamminano verso una straordinaria avventura che si rivelerà tutt'altro che alla loro portata.

© Riproduzione Riservata.