Isabella Biagini/ Quando rivelò: “Il terzo marito di mia madre mi spiava, gli spappolai l'occhio...”

Isabella Biagini, morta ieri all'Antea Hospice. I retroscena sull'attrice romana. Quando rivelò: “Il terzo marito di mia madre mi spiava, gli spappolai l'occhio...”

15 aprile 2018 Silvana Palazzo

Isabella Biagini

Isabella Biagini è morta ieri all'Antea Hospice a Santa Maria della Pietà, a Roma. L'attrice era stata trasferita in quella struttura per sottoporsi a cure palliative. Lì si era portata le ferite di una ischemia e di una vita travagliata, segnata soprattutto dalla perdita di Monica, la figlia morta vent'anni fa. Difficile per una mamma sopravvivere alla scomparsa di un figlio. Isabella Biagini aveva l'aria di chi avrebbe potuto conquistare chiunque, ma ha raccolto tanti disastri. Quella di Isabella Biagini è anche la storia di un'attrice talentuosa che il destino non ha premiato. La scoprì Michelangelo Antonioni a 12 anni. Era così eccentrica e irresistibile che quando fece un provino da annunciatrice per la Rai le fu subito affidato un ruolo comico, facendole cominciare una carriera che non si sarebbe aspettata. Negli anni Sessanta e Settanta era l'«oca giuliva» preferita da televisione e cinema, la biondona svampita rincorsa dalle commedie all'italiana e che la Rai chiamava puntualmente di fianco ai propri divi. Ma Isabella Biagini aveva una dote che possiedono poche donne del mondo dello spettacolo: era un'icona sessuale che stuzzicava lo spettatore senza inimicarsi le spettatrici. Poi i tempi sono cambiati ed è arrivata la depressione, con i primi fallimenti e tormenti.

ISABELLA BIAGINI, GLI UOMINI E LA VITA DA "BARBONA"...

La carriera di Isabella Biagini è stata costellata da gioie e dolori, come la morte della figlia Monica. Ma non sono mancate neppure le proposte indecenti: «Il mio fisico attirava gli uomini potenti», confessò durante una intervista tra le pagine di Diva e Donna. A proposito del suo rapporto travagliato con gli uomini disse: «Il terzo marito di mia madre che mi spiava dal buco della serratura. Sentivo il suo alito. Una volta ho infilato il ferro della maglia nel buco, gli ho spappolato l’occhio». L'attrice romana, che negli ultimi tempi viveva con una misera pensione di 700 euro, a Oggi aveva esclamato: «Mi alleno a fare la barbona». Erano i tempi in cui stava perdendo la casa. La donna viveva negli ultimi tempi in completa solitudine con il cagnolino Richard. «Non ho mai chiesto niente a nessuno e non lo faccio nemmeno ora. Vivo su una panchina con il mio cane perché mi sono ritrovata senza casa perché sono stata raggirata. Ho venduto la casa ma i soldi mi sono stati sottratti», raccontò invece a Domenica Live in una delle tante interviste rilasciate a Barbara d'Urso, tra le poche a riportarla in tv.

