Isola dei Famosi 2018 / Ancora critiche per Alessia Marcuzzi e la produzione:"Troppi buchi neri e non solo..."

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. I naufraghi sono ormai tornati in Italia, intanto per Alessia Marcuzzi arrivano nuove critiche e non solo dal web...

15 aprile 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi

Se Alessia Marcuzzi difende a spada tratta il suo programma, l'Isola dei Famosi, dalle critiche di chi parla di "poca chiarezza nel gestire situazioni scomode e dannose per il programma", le critiche dal web, così come quelle di molti volti noti o di chi l'Isola l'ha proprio fatta, continuano. A Verissimo la Marcuzzi ha dichiarato che sul canna-gate "Noi non abbiamo mai avuto le prove", eppure c'è chi di prove ne ha date e anche tutte le sere, vedi Striscia La Notizia. Ma a criticare il programma, e non solo per il cannagate, c'è stato negli ultimi giorni Filippo Nardi, che ha dichiarato a Nuovo: "Ci sono troppi buchi neri tra quello che si vede in tv e quello che viene in realtà registrato dalle telecamere 24 ore su 24. A questo sia aggiunge il montaggio fatto dagli autori, che può enfatizzare alcune cose e sminuirne altre".

"L'ISOLA? STA DIVENTANDO UNO SHOW NON BELLO DA VEDERE"

A lui si aggiunge anche la madre di Francesca Cipriani, che ha spesso trovato il gioco più un tiro al massacro che un'avventura. "Sta diventando una trasmissione non bella da vedere - ha ammesso Rita De Michele nel corso dell'intervista rilasciata a Vero, in edicola. Motivando - "Nino fa lo zitello acido parlando e sparlando, Amaurys ha un carattere che non mi piace. Anche Alessia Mancini si è prima dimostrata amica di Francesca, poi però è stata la prima ad accusarla di avere un atteggiamento diverso dietro e davanti le telecamere". Accuse alle quali i naufraghi, e forse la stessa Alessia, potranno chiarire presto. I naufraghi, infatti, sono ormai rientrati in Italia e sono pronti ad affrontare la finale di lunedì sera, in prima serata. Cosa accadrà?

