Isola dei Famosi, Craig Warwick: la sua verità/ Scontro con Franco Terlizzi e la Capriotti a Domenica Live

Isola dei Famosi, Craig Warwick: la sua verità oggi a Domenica Live. Il sensitivo incontrerà anche Franco Terlizzi e Cecilia Capriotti dopo le dichiarazioni delle passate settimane.

15 aprile 2018 Emanuela Longo

Isola dei Famosi, Craig Warwick: la sua verità

Sono attesi per la puntata di oggi di Domenica Live nuovi confronti tra i protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018, il reality ormai giunto alle sue battute finali e che proprio domani incoronerà il nuovo vincitore. Nell'attesa, gli ex naufraghi si ritroveranno nel salotto di Barbara d'Urso, protagonisti di un appassionante talk che vedrà in prima linea il grande assente dell'ultima puntata, il sensitivo britannico Craig Warwick. La scorsa settimana, proprio quest'ultimo era "misteriosamente " assente per via di presunti problemi di salute che lo avevano portato a disertare l'invito. Non a caso, però, nella medesima puntata era ospite anche Franco Terlizzi, l'ex pugile costretto ad abbandonare l'Isola ad un passo dalla finale per via di quello che lo stesso, in una intervista a Spy, aveva definito un "crollo fisico e mentale". A molti ospiti della stessa puntata, l'assenza di Craig era sembrata la mancanza di coraggio in vista di un confronto proprio con Terlizzi, inizialmente accusato di omofobia. La posizione del sensitivo inglese non era poi cambiata di tanto nei confronti dell'ex pugile e, nel corso di un vecchio appuntamento con Domenica Live, in collegamento insieme alla giornalista Monica Setta, aveva confidato di essere spaventato da Franco e temere per la sua incolumità. Una motivazione sensata a queste paure, tuttavia, non era mai giunta. Oggi, dunque, Warwick avrà modo di dire la sua e probabilmente di confrontarsi con gli altri ex compagni di avventura, dopo aver finora evitato confronti che sarebbero potuti essere troppo compromettenti, dal canna-gate (per il quale doveva inizialmente essere sottoposto alla macchina della verità, salvo poi assentarsi) al faccia a faccia con Franco Terlizzi (anche in questo caso non era stato presente, salvo poi tornare nello studio dell'Isola la sera seguente).

CRAIG WARWICK: FACCIA A FACCIA ANCHE CON CECILIA CAPRIOTTI?

Non solo Craig Warwick: oggi a Domenica Live ci saranno altri protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018 giunta ormai alle sue battute conclusive. Tra gli altri, spazio anche a Elena Morali, Marco Ferri, Cecilia Capriotti e, appunto, proprio Franco Terlizzi. Quest'ultimo, già ospite nella passata puntata, aveva potuto rivedere e soprattutto ascoltare le parole che il sensitivo inglese aveva rilasciato nelle precedenti settimane alla trasmissione dell'ammiraglia Mediaset, dimostrandosi alquanto perplesso per le sue parole. "So molte cose su di lui che io non posso dire", aveva confidato a Monica Setta. Terlizzi, di contro, aveva spiegato in diretta al cospetto di Barbara d'Urso: "Martedì l'ho visto e mi ha detto 'Franco, io e te dobbiamo parlare', io gli ho detto ok". Dopo aver saputo le ultime dichiarazioni dell'ex naufrago, però, aveva scherzato: "Ora ho paura io a parlare con lui casomai dice altre cose". Oggi, in occasione dell'ormai inevitabile faccia a faccia tra i due ex compagni di avventura in Honduras, Craig dirà finalmente la verità sui suoi timori, i suoi reali pensieri e le paure manifestate nei confronti di Franco Terlizzi? Craig, però, aveva anche accusato Cecilia Capriotti di aver avuto un incontro ravvicinato bollente con Amaurys Perez. “In particolare sulla storia di Cecilia e Amaurys, le cose per lui sono andate in modo diverso. Mi fa capire che forse qualcosa tra di loro c’è stato”, aveva detto a Domenica Live Monica Setta, la quale aveva raccolto anche questa nuova confidenza del sensitivo.

