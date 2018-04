Iva Zanicchi e Fausto Pinna/ A Domenica Live il compagno di vita e la nipote: "innamorati da oltre 30 anni"

Iva Zanicchi e Fausto Pinna: insieme al compagno di una vita e alla nipote in studio a distanza di oltre un anno dall'ultima ospitata. Sorprese emozioananti da Barbara d'Urso.

15 aprile 2018 Emanuela Longo

Iva Zanicchi e Fausto Pinna a Domenica Live

A distanza di poco più di un anno dalla sua ultima ospitata, Iva Zanicchi, "l'aquila di Ligonchio", torna ad animare la nuova puntata odierna di Domenica Live, ma non sarà da sola. Lo farà infatti insieme al “marito” Fausto Pinna, produttore, al quale è legata dal 1986. Il loro incontro avvenne proprio in occasione della registrazione dell'album Care Colleghe dello stesso anno e proprio Pinna divenne, oltre che suo compagno, anche autore, tra gli altri, dell'unico brano inedito del disco, Canterò, nel quale Iva rievocava la sua passione per la musica, coltivata sin da quando era appena una bambina. Pur non essendosi mai sposati (e la stessa cantante ha ammesso di non avere intenzione di farlo) Fausto e Iva si considerano di fatto marito e moglie e il loro amore, lungo oltre 30 anni, prosegue a gonfie vele. Insieme a loro, oggi in studio ci sarà anche la nipote, figlia di Michela, primogenita della cantante nata il 19 dicembre 1967. L’artista aveva presentato al pubblico di Domenica Live il compagno di una vita, Fausto Pinna, nel corso della loro precedente ospitata al programma di Barbara d'Urso. "Stiamo insieme da 33 anni. Io lo chiamo Pippi, lui mi chiama Pippi", aveva detto la Zanicchi in quell'occasione.

LA RELAZIONE D’AMORE TRA IVA ZANICCHI ED IL COMPAGNO DI UNA VITA

L'amore tra Iva Zanicchi e il compagno Fausto Pinna prosegue anche grazie all'assenza di litigi nella loro relazione. "Noi non litighiamo mai, le uniche litigate vere le facciamo in cucina", aveva scherzato nel corso dell'ultima ospitata a Domenica Live. "Lui è sardo, e per 20 anni mi ha fatto mangiare sardo, ma io sono emiliana. Siamo poi arrivati a un compromesso: cuciniamo un po' sardo e un po' emiliano", aveva detto. Una vita vissuta uno al fianco dell'altra, qualche litigio come accade in ogni coppia, l'ammissione da parte di Pinna dei tanti difetti della sua compagna ma mai un tradimento. "Non l'ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome", aveva confidato la cantante a Barbara d'Urso. Lui, di contro, a sua detta aveva invece provato a tradirla, "ma io l'ho beccato subito, in Sardegna", aveva detto. Poi aveva minacciato il marito di "spaccargli le corna" ed aveva rivelato che la sola donna per la quale lui avrebbe un debole sarebbe proprio la d'Urso. Nella passata ospitata, infine, non erano mancate le sorprese e, per restare in tema familiare, era stato uno dei fratelli di Iva, al quale la cantante si era molto legata dopo la scomparsa della madre, a mandarle prima un video messaggio e quindi a presentarsi in studio. Quale emozionante sorpresa, invece, ha riservato oggi la d'Urso alla popolare artista?

