La risposta è nelle stelle / Su Rai Movie il film con Scott Eastwood (oggi, 15 aprile 2018)

La risposta è nelle stelle, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 15 aprile 2018. Nel cast: Scott Eastwood e Britt Robertson, alla regia George Tillman Jr. Il dettaglio.

15 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST BRITT ROBERTSON

Il film La risposta è nelle stelle va in onda su Rai Movie oggi, domenica 15 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di George Tillman Jr. La pellicola è stata interamente tratta dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks della quale rispecchia molto fedelmente la storia. Il personaggio femminile principale di Sophia Danko è stato interpretato da Britt Robertson, interprete cinematografica americana apparsa in Delivery Man e Questioni di famiglia. L'autore del romanzo al quale La risposta è nelle stelle è ispirato, Nicholas Sparks, appare anche tra i produttori del film assieme a Theresa Park. Il regista Georgen Tillman Junior è molto noto nell'ambiente hollywoodiano per aver diretto altre pellicole di prestigio come Men of Honor - L'onore degli uomini, Notorius BIG, The Inevitable Defeat of Mister and Pete e Faster. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA RISPOSTA È NELLE STELLE, LA TRAMA DEL FILM

Luke, dopo aver partecipato ad un rodeo, si infortuna gravemente ed è costretto a stare lontano da qualsiasi tipo di competizione per quasi un anno. Nel frattempo conosce e si innamora della bella Sophie, che ricambia i suoi sentimenti. Tra i due nasce una meravigliosa storia d'amore che sembra svanire nel nulla quando la ragazza rivela a Luke di essere in procinto di partire per seguire i suoi studi universitari. Poco prima della partenza definitiva di Sophie, i due giovani salvano la vita di un anziano signore Ira, al quale si affezionano molto entrambi. Ira inizia a raccontare a due ragazzi la meravigliosa storia d'amore con sua moglie Ruth, morta diversi anni prima. Intanto però, la storia tra Luke e Sophie sembra finire per sempre. I due si rincontreranno diverso tempo dopo, in seguito alla morte di Ira, nel corso della cerimonia d'asta del patrimonio dell'uomo. Per un colpo di fortuna, Luke riese ad aggiudicarsi l'intera eredità di Ira e così lui e Sophie tornano assieme, coronando il loro sogno d'amore.

© Riproduzione Riservata.